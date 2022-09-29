李玟錄《中國好聲音》發飆！吼導演26秒片流出：可解釋嗎
華語樂壇天后李玟（Coco）近日受邀擔任《2022中國好聲音》的夢想導師，與李克勤、梁靜茹、李榮浩共同組成黃金陣容互相較勁。不過，近日卻在網路上流傳一段影片，李玟在現場不滿節目遊戲規則不公平，怒吼導演「請問可以解釋一下嗎？」引起不少人討論。
只見在微博瘋傳的影片中，李玟一開頭就表示「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則，為什麼？為什麼73分的有第2次機會，88.3的沒有第2次機會？導演可以解釋一下嗎？可以解釋一下嗎？這個公道嗎？你不說，所有人都會說！」接著便轉頭離開原地。
影片流出之後，不少網友紛紛給李玟加油打氣表示「能讓李玟發飆，足以證明節目組多過分」、「李玟脾氣不是挺好的嗎？怎麼讓姐這麼生氣呢？」、「這估計又是有黑幕了....每次都有藝人在綜藝節目發飆，真的不要在黑箱作業了」、「CoCo最棒了，謝謝妳的公平正義」、「支持踢爆黑箱作業！支持李玟！」
然而，對此事件，李玟也在微博發文回應表示「來到《中國好聲音》這個舞台，真切的被學員們的努力打動，也全身心的投入到導師的工作中，愛學員心切，經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」她表示已經跟節目組溝通完畢，請大家期待之後播出的節目，也會繼續加油。（編輯：張家哲）