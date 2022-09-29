具俊曄高調放閃：此生我會愛大S勝過自己 告白片網淚崩
國民姐夫具俊曄與大S結婚之後，兩人的一舉一動備受各界關注，因其童話般的愛情故事，讓不少人稱羨不已。然而具俊曄28日在IG曝光一則題目為「醞釀20年情書」的影片，隔空直接向老婆大S示愛表示「此生，我都會愛她勝過我自己！」還表示「她永遠是我的小女孩」讓不少粉絲感動到不行，引起討論。
具俊曄28日晚間在IG貼出他為知名品牌代言的廣告，故事背景是以他與大S的愛情故事為發想，台詞說著「那天，她衝向我、抱緊我的那一刻，我想，我前世一定是拯救了地球，今生才能夠娶到她」由於深知自己年紀也大了，兩人才又重逢，具俊曄直接說「此生，我都會愛她勝過我自己！」
接著具俊曄表示「就算時間已經過去20年，但是見到大S的那一刻，她依舊還是數十年前第一次見面的那個女孩模樣」，具俊曄深情告白「她永遠是我的小女孩，老婆是我心中唯一一個照亮我生命的星星」最後並用中文說「老婆，我愛你」。
影片曝光後，不少網友都被動容「歐巴，好感動的告白喔，我都感動到哭了....」、「謝謝具俊曄跟大S的感情，讓人相信這世界還有真正的愛情」、「一定要好好愛熙媛唷！證明世上還是有這麽美好的愛情」、「噢買尬！真的是看到哭了....」、「雖然是廣告，可是怎麼這麼感動啊？」、「真的是太驚人的廣告了！好感人」。（編輯：張家哲）