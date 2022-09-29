結帳剛刷完載具！店員問「1句」秒惹怒她 過來人道歉了
載具的發明不但環保又方便，成為現代人愛用的工具之一，不過就有一名網友抱怨，她時常遇到店員刷完載具後，又問了「要不要印發票」，甚至直接將發票印出來給她，讓她直言「他們真的知道載具是幹嘛用的嗎？」貼文曝光後，意外釣出不少店員嘆：「其實有時候真的不是故意的啦！」
該名網友27日在Dcard中貼文，她以「載具到底幹嘛用？」為題，表示遇過很多超商店員在結帳時都會問「有沒有會員或載具」，但每次等她刷完載具，店員還是會問一次「發票要不要印」。
「他們真的知道載具是幹嘛用的嗎？」原PO透露，今天在加油站時，店員刷完載具居然連問都沒問，直接幫她把發票印出來，「也沒說什麼對不起或不好意思」，讓她忍不住直言：「真的覺得要加強員工訓練欸！」
貼文一出，引出許多店員吐露心聲，「抱歉，一天要結幾百個客人，有時候結到頭昏會忘記已經幫客人刷載具了」、「體諒一下，有時候是習慣性問題，上班一天了，雖然上一秒我給客人刷完載具，下一秒還是會習慣性問」、「其實有時候真的不是故意的啦，可能是一時糊塗了或者忘了客人的需求」、「有時候是真的會忘記已經刷載具了…畢竟一天客人太多」。（編輯：賴禹妡）