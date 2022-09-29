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《星光》劉明峰嫌駐唱1500太少！嗆聲餐廳：看不起我是嗎

▲34歲男星劉明峰2007年參加《超級星光大道》出道後爆紅，拿下第5名佳績。（圖/劉明峰臉書）
▲34歲男星劉明峰2007年參加《超級星光大道》出道後爆紅，拿下第5名佳績。（圖/劉明峰臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 08:54:46

34歲男星劉明峰2007年參加《超級星光大道》出道後爆紅，拿下第5名佳績，近幾年也陸續接商演、駐唱類型的活動。然而近日基隆一家駐唱餐廳在網路上爆料，透露劉明峰原本答應2小時1500元薪水駐唱，結果事隔一個月卻翻臉，並表示「你今天開這個價格是看不起我是嗎？」甚至揚言開告餐廳業者未經過他同意就發出他歌唱影片，讓業者相當無奈，怒轟對方根本「大頭症」，不過對於業者指控，劉明峰目前尚無任何回應。

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基隆一家駐唱餐廳日前在「爆料公社」貼文指出，透露劉明峰的女友8月中旬表示有意願來駐唱，但當時店家透過訊息回覆，表示「該店駐唱歌手都需先來試唱，並於群組內溝通協調演出安排」，結果並沒有談妥。結果隔日劉明峰在打烊前一刻自己前往該店， 現場並無告知店家是來用餐、場勘或試唱，到現場因此店內人員詢問劉先生是否要試唱1-2首歌呢？劉明峰回覆「我有需要試唱嗎？」

因此，店家認為劉明峰未提前與店家安排試唱，現場也表示無需試唱之意，故告知，如果不是來參與試唱，本店用餐有基本低消200元之規定，但劉明峰事後在訊息中相當不滿的告訴業者「他從18歲到現在沒有一間店敢跟他收低消」後來業者告知駐唱薪水是1500/2hr，劉明峰也沒有多表示什麼，便加入店內排班群組。

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▲《星光》歌手劉明峰與駐唱餐廳喬不攏薪資問題，業者公開對話。
不過隔天，劉明峰透過友人表示希望提高薪水，被拒絕後就沒再聯絡，9月再度詢問是否有意願駐唱時，劉明峰卻翻臉說「我上月在高雄演出酬勞是4萬5千元」、「你今天開這個價格，我可以很合理的懷疑你是看不起我是嗎」，還指控店家未經同意將他當時試唱的影片PO上網，揚言要提告。

業者則是相當無奈的表示「我們只是小小的餐廳，從來沒有主動要求劉明峰來演唱，不會因為他比較有名氣就提高給駐唱的預算，每個駐唱歌手的價碼都是相同的」至於店家未經同意將他當時試唱的影片PO上網，業者也說「影片是8月15日當天，於現場在劉面前所拍攝，當下並無現任何不愉快及口頭制止之動作」該店家再與劉經紀人溝通後，經紀人則表示「劉明峰從頭到尾跟貴店的接洽純屬個人行為，與經紀公司無關。」而針對業者在網路上的指控，劉明峰目前未有回應。（編輯：張嘉哲）

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▲34歲男星劉明峰2007年參加《超級星光大道》出道後爆紅，拿下第5名佳績。（圖/翻攝[email protected]

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