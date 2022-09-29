《星光》劉明峰嫌駐唱1500太少！嗆聲餐廳：看不起我是嗎

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因此，店家認為劉明峰未提前與店家安排試唱，現場也表示無需試唱之意，故告知，如果不是來參與試唱，本店用餐有基本低消200元之規定，但劉明峰事後在訊息中相當不滿的告訴業者「他從18歲到現在沒有一間店敢跟他收低消」後來業者告知駐唱薪水是1500/2hr，劉明峰也沒有多表示什麼，便加入店內排班群組。
不過隔天，劉明峰透過友人表示希望提高薪水，被拒絕後就沒再聯絡，9月再度詢問是否有意願駐唱時，劉明峰卻翻臉說「我上月在高雄演出酬勞是4萬5千元」、「你今天開這個價格，我可以很合理的懷疑你是看不起我是嗎」，還指控店家未經同意將他當時試唱的影片PO上網，揚言要提告。
業者則是相當無奈的表示「我們只是小小的餐廳，從來沒有主動要求劉明峰來演唱，不會因為他比較有名氣就提高給駐唱的預算，每個駐唱歌手的價碼都是相同的」至於店家未經同意將他當時試唱的影片PO上網，業者也說「影片是8月15日當天，於現場在劉面前所拍攝，當下並無現任何不愉快及口頭制止之動作」該店家再與劉經紀人溝通後，經紀人則表示「劉明峰從頭到尾跟貴店的接洽純屬個人行為，與經紀公司無關。」而針對業者在網路上的指控，劉明峰目前未有回應。（編輯：張嘉哲）