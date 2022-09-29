民眾消費生活漸回常軌　零售、餐飲業營業額可望延續成長

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經濟部統計處今日發布國內當前經濟情勢概況指出，由於全球終端需求趨緩，加上去（2021）年同月基期較高，台灣8月出口及製造業生產指數均呈個位數成長，分別年增2.0%、3.9%。
民間消費方面，經濟部公布8月零售業營業額達3582億元，為歷年同月新高，年增12.0%，其中汽機車零售業因部分高價進口車到港數增加，推升營收年增11.4%；百貨公司、布疋及服飾品零售業因實體通路人潮回流，拉升商品銷售量，加上去年同月基期較低，均年增30.2%。
至於餐飲業8月營業額達786億元，同樣是歷年同月新高，年增43.6%，主因受惠父親節聚餐與暑期人潮商機、國旅補助挹注，帶動來店用餐客群增加，加上上年同月基期較低所致。
經濟部表示，雖然車用電子、高效能運算等應用持續拓展，加上消費性電子新品備貨效應發酵，將挹注外銷接單與製造業成長動能，但全球通膨仍高、俄烏衝突膠著、中國大陸堅持清零政策，以及美中科技戰延燒等因素，恐加深全球經濟下行風險，進而影響台灣接單及生產表現，因此後續仍需持續觀察並審慎因應。
經濟部也提到，零售及餐飲業雖近期國內疫情升溫，但消費生活漸回常軌，疫情影響逐漸弱化，且隨邊境管制逐步鬆綁，將挹注內需成長動能，預期營業額年增率可望延續成長態勢。