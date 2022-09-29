「罵金勾糗樓」是哪首韓文歌？網2分鐘神解：這句有聲音
韓國女團「BLACKPINK」的人氣在國際間水漲船高，每一首作品都成為大街小巷常聽到的歌曲，近日就有一名網友求助，她在餐廳聽到「罵金勾糗樓」這句歌詞，想知道是哪首韓文歌，希望有人能幫她神出來，沒想到貼文才發出2分鐘，竟然有強者秒答是BLACKPINK於2017年發行的〈As If It's Your Last（像最後一樣）〉，解答速度快到讓眾人驚呼：「B1，你是鬼吧！」
該名網友27日在Dcard中貼文，她表示近期在餐廳吃飯時，突然聽到店家播放一首韓文歌，裡頭有女聲唱著「罵進夠糗摟，罵罵罵進溝秋樓」，但無論怎麼找都找不到原曲，讓她發文求助：「希望大家有一個方向，沒有更多線索了，我記得有女生聲音，懇求各位大大幫忙，先在這感謝各位大大了。」
沒想到貼文才發出2分鐘，竟然就有神人秒答這首歌是韓國女團「BLACKPINK」2017年發行的〈As If It's Your Last（像最後一樣）〉，該首單曲MV在YouTube上已累積超過12億觀看次數，而原PO說的段落首次出現在歌曲1分20秒處。
原PO一看到解答立馬興奮喊「對餒感謝我找了好久」，也有不少網友驚呼「B1，你是鬼吧」、「B1，好扯喔」、「你的字怎麼有聲音」、「我還特地找來聽，真的是原PO打的那樣」，還有人笑喊「一開始只看到標題的罵金勾糗樓，還以為是〈 Bang Bang Bang 〉」。（編輯：賴禹妡）