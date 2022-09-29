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3星座當老公「最容易找小三」！專家揭規避法則：全破解

▲多數人最怕的就是另一半在結婚後仍不安分，到處留情甚至出軌。（示意圖／取自unsplash）
▲多數人最怕的就是另一半在結婚後仍不安分，到處留情甚至出軌。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 10:09:25

多數人最怕的就是另一半在結婚後仍不安分，到處留情甚至出軌。對此，塔羅牌老師艾菲爾就盤點婚姻中最容易外遇以及最安分的前三名男性星座，破解法則也一次全公開。

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易搞小三的雙子、天秤、水瓶（同時參考太陽、上升）

東沾西碰的雙子男
許多排行榜都會說雙子是容易搞小三的前三名，的確，雙子遇到別的女生容易昏頭，但我們除了罵人外，也要瞭解他們腦袋裡到底想什麼。其實，雙子很少有「刻意犯罪」的念頭，但問題出在他們實在太好奇、太不專注了，什麼事都喜歡接觸，什麼人都喜歡沾一下，雙子的心是完全不設防的，如果遇到心懷不軌的女子，只要讓雙子覺得有趣，就很可能會偷走他的心。
要避免這種狀況，只要多多參與雙子男的生活就行了，不要讓他獨自接觸新事物，而是一同在這個世界冒險。

寂寞難耐的天秤男
大家知道男生為何出現外遇嗎？明明隨便想就知道被戳破的痛苦遠遠高於偷情時的快樂，原因就在「害怕寂寞」，尤其是天秤，更是怕到會隨時找人陪。加上天秤是一個喜歡展現的星座，有新鞋，就希望大家說他有品味，工作升遷，就希望同事一起喝酒慶祝，聰明如你看到這邊就知道，如果有個狐狸精瘋狂灌你天秤老公迷湯，讓他一下子覺得怎麼有人這麼懂自己的好，那就危險了，這時馬上會拿你跟對方做比較，得到對方比較懂他的結論，此時，天秤內心的平衡，立即失衡。
要避免這種情況很簡單，偶爾捧捧老公，讓他飛上雲端，讓他知道你以他為榮，就能守住他的心。

▲出軌後回到妳身邊的男人，其實已經不是把妳當作戀愛伴侶了！（圖／Shutterstock）
▲艾菲爾老師分析，雙子的心是完全不設防的，如果遇到心懷不軌的女子，只要讓雙子覺得有趣，就很可能會偷走他的心。（圖／Shutterstock）
不理解就扣分的水瓶男
愛情除了肢體親密接觸，真正的快樂來自於雙方內心的交流，這對於水瓶尤其重要，內心交流與理解，幾乎是水瓶評斷愛人的唯一標準，當他與你出現爭執，不會客觀反思誰對誰錯，而是鑽牛角尖地覺得兩人居然這麼不合，此時若出現一個理解他的美女，水瓶對你的愛就要悄悄出現裂痕。除此之外，水瓶不甘於平淡，總希望自己的人生是特別的，容易對老夫老妻的感情出現倦怠。
理解的前提是對話，與水瓶老公相處絕對不能沈默，常常對話、心靈交流，會讓他覺得你絕對是此生最懂他的人。

忠心不二的金牛、巨蟹、處女（同時參考太陽、上升）

風險精算金牛男
想到忠心，一定會聯想到金牛，愛家庭愛孩子讓他們成為好老公、好爸爸的首選，但其實大家都誤會了，金牛對另一半的忠誠，並不來自於愛家，而是來自於另一個明顯的特質「務實」，外遇這檔事實在太累人了，可能被抓包後兩頭空，可能導致辛苦建立的家庭破碎，這讓金牛光用想像就能冒出一身冷汗，對金牛來說，美女來主動搭訕，別了吧，回家吃老婆做的晚餐，讓自己的幸福小家庭繼續運轉下去才是上策。

戀家DNA巨蟹男
對比金牛因為務實而專一，巨蟹就真的是因為戀家而忠誠，這沒有背後利益成本風險的計算，而是一種刻畫在他們DNA之中的天性，當巨蟹跟你一同組成家庭，他忠誠的DNA就會開始啓動，莫名其妙的女人想要勾引他，對他來說就是破壞家庭的元兇，他與你的共同敵人，蟹螯高高舉起，對方馬上就會知難而退。也因為他們把家看得如此之重，如果你與他之間有了嚴重的不愉快，會對他們造成重大打擊。

▲小孟老師分享，最速配星座情侶，相戀好幾世也不分離。（示意圖／取自photo AC）
▲艾菲爾老師提到，處女、巨蟹、金牛等三星座男子，在一段婚姻中較為專情。（示意圖／取自photo AC）
精神潔癖的處女男
如果你的另一半是處女座，那要對你說聲「辛苦了」，過程中的磨合、妥協肯定少不了，他的細膩與堅持也會常常造成你的困擾，像是鍋碗瓢盆沒歸定位肯定被念昏頭。但這份「難搞」，就是他們不會外遇的原因，一方面是他們對愛情有極度的潔癖，外遇這麼離經叛道的事會讓他們無法原諒自己，另外就是他們對人的信任感不高，所以他們很難信任除了你之外的女人。（編輯：潘毅）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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