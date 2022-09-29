3星座當老公「最容易找小三」！專家揭規避法則：全破解

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東沾西碰的雙子男
許多排行榜都會說雙子是容易搞小三的前三名，的確，雙子遇到別的女生容易昏頭，但我們除了罵人外，也要瞭解他們腦袋裡到底想什麼。其實，雙子很少有「刻意犯罪」的念頭，但問題出在他們實在太好奇、太不專注了，什麼事都喜歡接觸，什麼人都喜歡沾一下，雙子的心是完全不設防的，如果遇到心懷不軌的女子，只要讓雙子覺得有趣，就很可能會偷走他的心。
要避免這種狀況，只要多多參與雙子男的生活就行了，不要讓他獨自接觸新事物，而是一同在這個世界冒險。
寂寞難耐的天秤男
大家知道男生為何出現外遇嗎？明明隨便想就知道被戳破的痛苦遠遠高於偷情時的快樂，原因就在「害怕寂寞」，尤其是天秤，更是怕到會隨時找人陪。加上天秤是一個喜歡展現的星座，有新鞋，就希望大家說他有品味，工作升遷，就希望同事一起喝酒慶祝，聰明如你看到這邊就知道，如果有個狐狸精瘋狂灌你天秤老公迷湯，讓他一下子覺得怎麼有人這麼懂自己的好，那就危險了，這時馬上會拿你跟對方做比較，得到對方比較懂他的結論，此時，天秤內心的平衡，立即失衡。
要避免這種情況很簡單，偶爾捧捧老公，讓他飛上雲端，讓他知道你以他為榮，就能守住他的心。
不理解就扣分的水瓶男
愛情除了肢體親密接觸，真正的快樂來自於雙方內心的交流，這對於水瓶尤其重要，內心交流與理解，幾乎是水瓶評斷愛人的唯一標準，當他與你出現爭執，不會客觀反思誰對誰錯，而是鑽牛角尖地覺得兩人居然這麼不合，此時若出現一個理解他的美女，水瓶對你的愛就要悄悄出現裂痕。除此之外，水瓶不甘於平淡，總希望自己的人生是特別的，容易對老夫老妻的感情出現倦怠。
理解的前提是對話，與水瓶老公相處絕對不能沈默，常常對話、心靈交流，會讓他覺得你絕對是此生最懂他的人。
忠心不二的金牛、巨蟹、處女（同時參考太陽、上升）
風險精算金牛男
想到忠心，一定會聯想到金牛，愛家庭愛孩子讓他們成為好老公、好爸爸的首選，但其實大家都誤會了，金牛對另一半的忠誠，並不來自於愛家，而是來自於另一個明顯的特質「務實」，外遇這檔事實在太累人了，可能被抓包後兩頭空，可能導致辛苦建立的家庭破碎，這讓金牛光用想像就能冒出一身冷汗，對金牛來說，美女來主動搭訕，別了吧，回家吃老婆做的晚餐，讓自己的幸福小家庭繼續運轉下去才是上策。
戀家DNA巨蟹男
對比金牛因為務實而專一，巨蟹就真的是因為戀家而忠誠，這沒有背後利益成本風險的計算，而是一種刻畫在他們DNA之中的天性，當巨蟹跟你一同組成家庭，他忠誠的DNA就會開始啓動，莫名其妙的女人想要勾引他，對他來說就是破壞家庭的元兇，他與你的共同敵人，蟹螯高高舉起，對方馬上就會知難而退。也因為他們把家看得如此之重，如果你與他之間有了嚴重的不愉快，會對他們造成重大打擊。
精神潔癖的處女男
如果你的另一半是處女座，那要對你說聲「辛苦了」，過程中的磨合、妥協肯定少不了，他的細膩與堅持也會常常造成你的困擾，像是鍋碗瓢盆沒歸定位肯定被念昏頭。但這份「難搞」，就是他們不會外遇的原因，一方面是他們對愛情有極度的潔癖，外遇這麼離經叛道的事會讓他們無法原諒自己，另外就是他們對人的信任感不高，所以他們很難信任除了你之外的女人。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。