馬辣10月壽星九孔鮑魚免費吃到飽 1招吃「生日肉蛋糕」
10月壽星站出來！馬辣集團再度釋出壽星美食優惠，10月生日的天秤座、天蠍座專屬好康即將上線，只要有壽星同行，全桌可同享免費升級好料吃到飽，馬辣「九孔鮑魚」吃到飽，新馬辣、新馬辣Plus+則有「美國Prime神仙牛」吃到飽。浮誇系宮廷火鍋「問鼎」還推出消費滿額贈送「生日肉蛋糕」，一起熱鬧幫大家慶祝生日。
馬辣集團最新10月壽星優惠，含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並公開打卡予服務人員確認，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋可享全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽；新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+，則可全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。
而浮誇系宮廷火鍋「問鼎」，含壽星4成人同行，每人消費滿800元即贈送「生日肉蛋糕」乙個（價值680元，限兌乙份）。涮樂和牛鍋物 食べ放題則是全桌每成人贈「北海道生食級干貝」乙顆。身邊有10月壽星的朋友們，趕快揪他速速手刀訂位把優惠吃起來。
10月生日的壽星太有口福了！只要和「這一小鍋」同一天10/13生日的壽星，鍋物套餐只要5折就能開吃，其他10月壽星也能享有加購單點通通都5折優惠；至粉絲專頁完成指定任務，還能加碼再抽鮮嫩無骨雞腿肉套餐兌換券。