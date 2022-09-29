公費流感疫苗10/1二階段開打！誰該接種、預約方式一次看

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首先，從時間來看共分為2階段，分為第1階段於10月1日起，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦等11類對象，可從10/1起陸續接種。
1.醫事及衛生防疫相關人員。
2.65歲以上長者。
3.安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。
4.滿6個月以上至國小入學前幼兒。
5.孕婦。
6.具有潛在疾病之高風險慢性病人。
7.BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者。
8.國小至高中(職)/五專一至三年級學生。
9.6個月內嬰兒之父母。
10.幼兒園托育人員及托育機構專業人員。
11.禽畜業及動物防疫相關人員。
第2階段則是從11月1日起，對象包括50至64歲無高風險慢性病成人。
重點2：公費流感疫苗預約方式
確認自己或家中成員的梯次後，民眾就可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。
而前往接種公費流感疫苗需注意，應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
重點3：我該接種流感疫苗嗎？哪些族群要注意？
這個問題對於年輕人來說，或許還有猶豫空間，但若是家中有65歲以上長者，罹患流感後很容易引起嚴重併發症，例如急性支氣管炎、肺炎，住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群。另外，根據統計，歷年流感重症及死亡個案，約有7到9成有慢性疾病病史，研究顯示若罹患以下「常見6種慢性疾病」的族群，建議一定要施打流感疫苗。
1.慢性肺病如氣喘
2.心血管疾病
3.腎臟疾病
4.神經系統疾病
5.血液或代謝疾病如糖尿病
6.免疫能不全如HIV感染
若有以上慢性疾病，當感染流感後，不僅可能使原本慢性疾病惡化，更可能引發併發症，需要住院治療，甚至導致死亡。指揮中心指出，目前國內流感疫情仍處低點，惟近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。
重點4：剛接種新冠肺炎疫苗可以再打流感疫苗嗎？
流感與新冠肺炎均為呼吸道傳染病，但為不同病毒感染造成，2種疫苗可以減少各自病毒的感染風險和重症、死亡機率。依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，能都獲得保護力。
另外考量臨床接種實務之可行性與參考世界衛生組織(WHO)指引，建議接種於不同肢體。另提醒曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。