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公費流感疫苗10/1二階段開打！誰該接種、預約方式一次看

▲公費流感疫苗10/1分2階段正式開打，誰該接種、如何預約，《NOWnews今日新聞》替大家整理4大必看重點一次掌握。 （圖／NOWnews資料圖片）
▲公費流感疫苗10/1分2階段正式開打，誰該接種、如何預約，《NOWnews今日新聞》替大家整理4大必看重點一次掌握。 （圖／NOWnews資料圖片）

生活消費中心/綜合報導

2022-09-29 12:34:23

秋冬季來臨，又到流感好發季節！這幾年人人都在關注新冠肺炎，彼此問候不外乎是「你打了幾劑？」，不過隨著防疫管制措施漸漸放寬，流感也進入應該嚴防階段！中央流行疫情指揮中心昨（28）日表示，今年度公費流感疫苗將分2階段開打，第1階段從本週六10月1日起開打；第2階段自11月1日開始。不過許多人想必也好奇，自己與家中成員，誰可以打，適合打？剛注射完新冠肺炎疫苗可以再接種嗎？而如果要打2大階段，自己是屬於哪一類，又該怎麼預約呢？《NOWnews今日新聞》替大家整理好相關流感疫苗施打4大重點，照著做準沒錯！

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重點1：公費流感疫苗何時開打？

首先，從時間來看共分為2階段，分為第1階段於10月1日起，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦等11類對象，可從10/1起陸續接種。

1.醫事及衛生防疫相關人員。
2.65歲以上長者。
3.安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。
4.滿6個月以上至國小入學前幼兒。
5.孕婦。
6.具有潛在疾病之高風險慢性病人。
7.BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者。
8.國小至高中(職)/五專一至三年級學生。
9.6個月內嬰兒之父母。
10.幼兒園托育人員及托育機構專業人員。
11.禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段則是從11月1日起，對象包括50至64歲無高風險慢性病成人

重點2：公費流感疫苗預約方式

確認自己或家中成員的梯次後，民眾就可先透過各地方政府衛生局網頁疾管署流感防治一網通疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

而前往接種公費流感疫苗需注意，應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

重點3：我該接種流感疫苗嗎？哪些族群要注意？

這個問題對於年輕人來說，或許還有猶豫空間，但若是家中有65歲以上長者，罹患流感後很容易引起嚴重併發症，例如急性支氣管炎、肺炎，住院與死亡的機率遠高於其他年齡族群。另外，根據統計，歷年流感重症及死亡個案，約有7到9成有慢性疾病病史，研究顯示若罹患以下「常見6種慢性疾病」的族群，建議一定要施打流感疫苗。

1.慢性肺病如氣喘
2.心血管疾病
3.腎臟疾病
4.神經系統疾病
5.血液或代謝疾病如糖尿病
6.免疫能不全如HIV感染

若有以上慢性疾病，當感染流感後，不僅可能使原本慢性疾病惡化，更可能引發併發症，需要住院治療，甚至導致死亡。指揮中心指出，目前國內流感疫情仍處低點，惟近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。

重點4：剛接種新冠肺炎疫苗可以再打流感疫苗嗎？

流感與新冠肺炎均為呼吸道傳染病，但為不同病毒感染造成，2種疫苗可以減少各自病毒的感染風險和重症、死亡機率。依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，流感疫苗與COVID-19疫苗，可以同時接種，能都獲得保護力。

另外考量臨床接種實務之可行性與參考世界衛生組織(WHO)指引，建議接種於不同肢體。另提醒曾感染過COVID-19者，如已結束居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理/自主防疫且已痊癒，並無其他接種禁忌症者，經醫師評估後可接種流感疫苗。

▲指揮中心說明流感疫苗接種。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心列舉流感疫苗接種Q&A，提醒長者特別留意。（圖／指揮中心）

▲指揮中心說明流感疫苗接種。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明新肺炎疫苗與流感疫苗接種問題。（圖／指揮中心）

▲指揮中心宣佈公費流感疫苗第一階段於10月1日開打。（圖／指揮中心）
▲流感疫苗第一階段於10月1日開打，共有11大族群群列為優先施打對象，第二階段則從11/1起開打。（圖／指揮中心）

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