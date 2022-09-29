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王浩宇爆加盟主超怕廖老大！嘆「人家沒有你的身價能賠」

▲「賽車教父」廖老大日前跨界成立手搖飲品牌「阿娘喂」。（示意圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲「賽車教父」廖老大日前跨界成立手搖飲品牌「阿娘喂」。（示意圖／翻攝自王浩宇臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 13:01:56

「賽車教父」廖老大日前跨界成立手搖飲品牌「阿娘喂」，但後續發展以及直播內容都引發各式爭議，他本人更一度宣布退出直播圈，讓不少人開始擔憂加盟店生意。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇今（29）日喊話廖老大「自己製造的問題自己出來解決好嗎？」

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廖老大宣布退網後，26日時王浩宇就透露「鴿子PGTalk 的林秉文總裁，就是那個幫彭恰恰解決債務問題的老闆。剛好聊到這件事，他竟然很阿莎力地說，不然他來幫忙想辦法，願意協助加盟主處理後續，不要損失那麼大。目前好像已經有幾個加盟主跟他聯絡改裝，他們正在規劃新的一些想法，如果有需要也可上林秉文的粉專。不然一家飲料店都裝潢了，這樣真的虧好大。」

林秉文本人也在臉書上轉發該貼文證實「關於這篇文章，句句屬實，也是我本人親口說出的，我能夠做，會盡量做，盡快幫大家找到替代方案，來解決問題，也協助各位面對經營與生存的困境，私訊的朋友很多，無法一一回覆完整，也為了能幫大家有效解決問題，請將你們與廖老大飲料店的加盟合約書傳完整的一份給我，檔案、照片都可以，拍照需要清楚，包含合約書的內容、雙方的個人資料，才能作為證明。也感謝各位朋友對我的信任及支持，我們一起為台灣努力。讓台灣變得更好，不再受到無完整SOP運營的混亂商業模式，影響到加盟主的整體收入，讓我們一起加油！」

▲「賽車教父」廖老大21日從一度宣布永遠退出網路，未來將不再進行直播。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大）
▲「賽車教父」廖老大21日曾一度宣布永遠退出網路，未來將不再進行直播。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大）
到了今（29）日，王浩宇又再度爆料「這兩天一直在聽廖老大的加盟主抱怨，其實當初加盟時就應該思考一下總部的準備足不足夠，如果不足夠就要想清楚再付錢。」

「陸續有人(加盟主)把合約寄給林秉文」，王浩宇也感慨表示「很多加盟主不滿表示要開記者會，但卻害怕廖老大，其實我也不想為難他，但自己製造的問題自己出來解決好嗎？一天做2000-3000，人家沒有你的身價可以賠」。

貼文曝光後也立刻激起論戰，一派網友不捨加盟主，但也有人認為「加盟主自己也要負責阿，怎麼可能賠錢就跑出來喊要別人幫忙處理」、「投資有賺有賠，一窩蜂的加盟並不是一件好事」、「上班都可能會選到爛公司了！加盟主自己也要承擔些責任啊」。（編輯：潘毅）


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