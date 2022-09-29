無懼升息！北台灣第3季新建案爆大量 選後恐供過於求
國內房地產市場接連受到升息、股市大跌等因素影響，根據信義房屋調查，最新1季看壞與看好房價走勢出現交叉，但建商似乎沒在怕！《住展雜誌》今（29）日公布統計，今年第3季北台灣新成屋、預售屋推案總量約3907億元，比起去年同期增加480億元，年增14.4%，而今年前3季北台灣新成屋、預售屋累計推案量約為9,113億元，較去年同期增約234億元，年增幅約2.6％。《住展雜誌》研發長何世昌認為，部份延遲推案在暑期陸續公開，尤其是桃園市爆出大量，緊接著又銜接928檔期，整體推案量一舉上攻，並由原本的量縮轉為量增，將有助於推升今年全年推案量。不過推案量雖轉為正成長，但未來需注意市場胃納量是否會隨之上升；尤其11月大選後買氣停滯，未來恐要務實面對供給過剩的問題。
根據《住展雜誌》統計，北台灣今年前3季以新北市推案量最高，約為2,889億元，但若與去年同期相比，卻減少近6百億元，年減幅約17％。新北市今年以新莊、三重、土城與泰山等地重劃區推案較踴躍，尤以新莊推案量最洶湧，前3季已爆出約600多億元。不過以往的熱區板橋、永和、三峽等地推案狀況明顯冷清，其中板橋前3季累計案量僅約120億元，比去年同期驟減一百億元。永和新案更是零星，前3季僅1筆建案公開，可售戶數僅9戶，案量竟不足1億元。
不過前3季推案量衰退幅度最大的是首都台北市，只推出1,924億元，較去年下滑4百多億元，年減幅近18％。北市推案量最多的行政區是北投，主要是北士科題材所帶動，前3季共推出約4百億元案量，且第4季還有「隆遠心仝聚」、「樸園璞開石」、「宏普士科案」等約2百億元新案將公開，預期熱度會延續到年底。
反觀北台灣推案最多的地方桃園市，今年前3季推案潮狂噴，前三大推案區依序為中壢、桃園、龜山，其中中壢案量飆到6百多億元，桃園超過5百億元，龜山則釋出5百億元案量，三區合計案量占全桃園市總案量約62％，顯示建案高度集中於少數區域。不過何世昌提醒，桃園前3季累計推案量達2,658億元，年增逾五成，但因今年指標大案多已開賣，Q4新增供給量將轉為下滑。
另外，新竹地區前3季案量累計為1,298億元，較去年增加2百餘億元，年增幅約26％。雖然新竹今年供給量上升，但主因是寶山指標案「宏道新竹帝寶」單一個案占整體案量近1/4分所致，如竹北、東區等菁華區域供給都同步下挫。
何世昌認為，北台灣今年推案量回升，原因與建照核發量位居高水位，以及營造成本止漲，與房價持續上揚，建商趁利潤好而搶著推案有關，北台灣全年推案量估可站上1.3兆元。雖然推案量已轉為正成長，但未來需注意市場胃納量是否會隨之上升，假如11月大選過後買氣停滯，未來北台灣房市恐怕會面對供給過剩的問題。