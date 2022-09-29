上學「不穿內衣」遭同學猛盯！女友冷回3字　他一聽氣瘋

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原PO透露，女友常常會跟姐妹們去夜店，還不讓男生跟，近期更開始不穿內衣出門，「有一次去上學，我發現大家走過去都在看我女友，我一看才發現她大大的激凸」，他當下馬上提醒女友忘記穿內衣了，叫女友快點回家，沒想到竟聽到對方回「是故意的」，讓他氣炸喊「我真的無法接受街上的男生一直意淫我女友的感覺」，也無奈嘆：「我不知道她是故意吸引別人，還是真的像她說的那樣，不穿內衣對身體很健康又很舒適，也因為這件事我們感情逐漸下降了⋯」
貼文一出，網友們紛紛留言勸，「溝通不了就分手，雙方觀念無法互相包容的話也只會越吵越兇吧」、「要馬勸女友改變，要馬自己改變心態，要馬就分手，但是一起要求女友改變，她都不願意，那大概結局也是分手」、「無法解釋，只能接受，不然分手」、「我是覺得你也是為你女友好啦，沒事啦如果是我也會，就看你女友願不願意改變」。
另外，也有不少人直言，「你真的以為大家都會意淫你女友？」、「以為路上大家都噁男噢，誰管你女朋友要不要穿內衣，每天趕上班都來不及了」、「她如果對這件事沒有感到不舒服，其實也沒什麼不好吧」、「國外free the nipple運動已經越來越盛行，我也很開心台灣有女性參與這個活動，無論是下垂或是激凸，都是我們女生自己的選擇，愛自己的樣子真的好棒」。（編輯：賴禹妡）