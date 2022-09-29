觀眾沒人可惜！台灣「美式風啦啦隊」爆紅 辣妹隊員神出
常常我們去看棒球或者職籃比賽時，都會看到許多充滿活力的女孩們認真地為球員應援，也因為許多女孩擁有姣好身材跟臉蛋，往往都會在球場掀起另一股炫風。近日，就有一段啦啦隊「Luxy Girl」跳舞影片在臉書瘋傳，幾位隊員穿著火辣跳著整齊的刀群舞，短短幾天觀看數直接衝破80萬，引起熱議。
近日在臉書上有大量網友轉載一部啦啦隊跳舞影片，只見影片當中是「2022年跨聯盟籃球邀請賽」的現場，啦啦隊名為「Luxy Girl」，以一身上下黃色與紫色的服裝搭配，各個展現水蛇腰以及事業線，而且大跳熱舞且非常整齊，加上部分成員皮膚較健康，讓不少人大讚「這好美式風！而且不是簡單應援而已，看得好過癮！」只可惜當時現場觀眾席只有幾隻小貓，沒什麼人有榮幸目睹現場。
然而循線找到影片出處，發現是「Luxy Girl」的「可妹」發出該則影片，她表示「每位團員都高顏值+好身材！太幸福了！可惜觀眾席人超少」讓不少網友湧入留言「這種才叫啦啦隊好不好！超喜歡！」、「哪一場有表演！我要去看現場！超級讚」、「神級歐美風，而且每個人舞跳超好！」、「真的超強＝＝身材跟舞技都很頂」、「我變成可妹頭號粉絲了啦！」、「可妹辣爆欸.....好喜歡喔」、「我寧可看這樣的啦啦隊！這才是正牌的」。
而事實上，其實「Luxy Girl」已經成立非常久，因為成員性感火辣又會跳舞，老早是個大商演以及尾牙的常駐名單，還被稱為是「地表最性感的舞團」，近日整型醫師李進良決定投資500萬簽下Luxy Girls舞團，將打造Luxy Girls為彰化職籃球隊的啦啦隊，明年參與職籃球季30埸比賽，也是台灣少數的美式風格的啦啦隊，這次因為初登場影片釋出之後，讓不少網友被Luxy Girls的魅力所吸引到而掀起話題！（編輯：張嘉哲）