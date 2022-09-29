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18歲公民權修憲　立法院交中選會11/26辦公民複決

▲中選會今正式公告，九合一選舉將與18歲公民權修憲公民複決同天舉辦。（資料照片／台中市政府提供）
▲中選會今正式公告，九合一選舉將與18歲公民權修憲公民複決同天舉辦。（資料照片／台中市政府提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-09-29 16:44:40

年底九合一大選將至，18歲公民權修憲備受關注。在立法院三讀通過「18歲公民權」修憲案，並於9月28日公告期滿後，中央選舉委員會（中選會）今（29）日發布新聞稿宣布，立法院交由中選會辦理公民複決，投票日期經中選會委員會議決議，訂於111年11月26日與地方公職人員選舉同日舉行。

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中選會主委李進勇表示，本次憲法修正，是我國憲政史上首次交由公民複決，中選會深感責任重大，全國選務人員都將做好充分準備，讓選務和防疫都能順利完成，呼籲國民年滿20歲，踴躍投票，積極行使公民權利。

中選會指出，將在「10月12日發布憲法修正案公民複決公告」，內容包括投票日期、投票起、止時間、編號與立法院交付複決事項、政府機關針對憲法修正案公民複決提出之意見書、公民投票權行使範圍及方式，以及正反意見支持代表，於全國性無線電視頻道發表意見，以及進行辯論之辦理期間與應遵行之事項。中選會強調，公告事項也會刊登在公民投票公報，於11月23日前發送到全國各家戶。

中選會說明，立法院交付複決事項為「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文修正案：第一條之一中華民國國民年滿十八歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿十八歲者，有依法被選舉之權。憲法第一百三十條之規定，停止適用。」。有別於一般之公民投票案須具主文及理由書，立法院本次交由中選會辦理複決者為憲法增修條文修正案，中選會將依立法院提供之條文內容，列為「立法院交付複決事項」，編印於公投、公報及公投票。

中選會進一步指出，本次憲法修正案公民複決，是立法院依憲法增修條文第1條第1項及第12條規定，於111年3月25日三讀通過中華民國憲法增修條文增訂第1條之1條文修正案，並由立法院於同年月28日公告，公告期間自111年3月28日至111年9月28日止，公告期滿交由中選會辦理公民投票。

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