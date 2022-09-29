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不想上班免請假！這公司「3年沒人離職」　老闆：更賺了

▲日本一間水產公司，採納了一套異常自由的管理方式後，業績卻反倒蒸蒸日上，長達數年都沒有兼職員工離職。（圖／翻攝武藤北斗YouTube頻道）
▲日本一間水產公司，採納了一套異常自由的管理方式後，業績卻反倒蒸蒸日上，長達數年都沒有兼職員工離職。（圖／翻攝武藤北斗YouTube頻道）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 17:50:182022-09-29 17:57:24

一間公司發展的好壞，通常也與工作環境氛圍有所關聯。日本一間水產公司，採納了一套異常自由的管理方式後，業績卻反倒蒸蒸日上，長達數年都沒有兼職員工離職，老闆也透露其中秘辛。

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日本一間名為巴布亞紐幾內亞海產（パプアニューギニア海産）的水產加工廠，近期再度成為熱門話題，而這間公司過去就曾多次因特殊員工管理模式，登上媒體採訪版面。

社長武藤北斗在受訪時曾提到，自己工廠唯一的事業就是分裝巴布亞紐幾內亞的蝦子，且不存在一般公司的輪班制度，允許兼職員工想幾點上班都可以，只要在週一至週五8:30至17:00內的任意時段出現就好，甚至臨時有事或沒心情工作也不用向老闆請假，可直接缺席，也真的出現過完全無人上班的情況。

▲工廠的主要工作就是將巴布亞紐幾內亞產的蝦子去殼。（圖／翻攝武藤北斗YouTube頻道）
▲工廠的主要工作就是將巴布亞紐幾內亞產的蝦子去殼。（圖／翻攝武藤北斗YouTube頻道）
武藤北斗更提到，自己不會勉強員工去做自己不愛的工作內容，工廠內30多種細項工作，包含去蝦皮、除內臟、環境打掃等，他每兩個月就進行一次工作意願調查，讓員工填寫問卷，特別喜歡、喜歡、不喜歡以及沒感覺，他便會按照結果分配工作，以規避員工的怠惰或不積極行為。

而這樣自由奔放的管理制度，卻給公司帶來更多的利益，武藤北斗表示，從實施這種特殊管理模式後，已經有3年沒有人從工廠離職。兼職員工受訪時也各自表示「照理說像是宿醉這種事情，在一般公司根本構不成請假的理由，在這間公司想休息就休息，所以就可以安心喝了」、「在這邊不會被強迫做不喜歡的工作，所以不曾感受到壓力」、「我在以前的的公司會擔心請假會影響其他人，所以即便小孩身體不適，還是會硬著頭皮讓他去學校，但到了這上班後，就沒有那種精神壓力，很放鬆」。

「被問到公司如此自由，不怕沒人來上班？」武藤北斗則解釋「因兼職人員是算時薪制，他們也充分理解休息就等同沒收入，所以會自己掌握既可以賺錢生活，又可以獲得充分休息的平衡點」，而長期統計下來，員工出勤率不但還上升，生產品質也更高了。

武藤北斗最後也用數據佐證自己的作法相當成功，「我們的年營業額高達1.3億日圓（約新台幣2860萬），工廠員工近3年沒人離職，這在我們水產加工業根本是奇蹟，因為這基本上都是兼職缺，離職率一低，大家做起事來都會越來越熟練，工作效率也會提高」，自然也會讓公司越來越好。（編輯：潘毅）


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