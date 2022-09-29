不想上班免請假！這公司「3年沒人離職」　老闆：更賺了

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社長武藤北斗在受訪時曾提到，自己工廠唯一的事業就是分裝巴布亞紐幾內亞的蝦子，且不存在一般公司的輪班制度，允許兼職員工想幾點上班都可以，只要在週一至週五8:30至17:00內的任意時段出現就好，甚至臨時有事或沒心情工作也不用向老闆請假，可直接缺席，也真的出現過完全無人上班的情況。
武藤北斗更提到，自己不會勉強員工去做自己不愛的工作內容，工廠內30多種細項工作，包含去蝦皮、除內臟、環境打掃等，他每兩個月就進行一次工作意願調查，讓員工填寫問卷，特別喜歡、喜歡、不喜歡以及沒感覺，他便會按照結果分配工作，以規避員工的怠惰或不積極行為。
而這樣自由奔放的管理制度，卻給公司帶來更多的利益，武藤北斗表示，從實施這種特殊管理模式後，已經有3年沒有人從工廠離職。兼職員工受訪時也各自表示「照理說像是宿醉這種事情，在一般公司根本構不成請假的理由，在這間公司想休息就休息，所以就可以安心喝了」、「在這邊不會被強迫做不喜歡的工作，所以不曾感受到壓力」、「我在以前的的公司會擔心請假會影響其他人，所以即便小孩身體不適，還是會硬著頭皮讓他去學校，但到了這上班後，就沒有那種精神壓力，很放鬆」。
「被問到公司如此自由，不怕沒人來上班？」武藤北斗則解釋「因兼職人員是算時薪制，他們也充分理解休息就等同沒收入，所以會自己掌握既可以賺錢生活，又可以獲得充分休息的平衡點」，而長期統計下來，員工出勤率不但還上升，生產品質也更高了。
武藤北斗最後也用數據佐證自己的作法相當成功，「我們的年營業額高達1.3億日圓（約新台幣2860萬），工廠員工近3年沒人離職，這在我們水產加工業根本是奇蹟，因為這基本上都是兼職缺，離職率一低，大家做起事來都會越來越熟練，工作效率也會提高」，自然也會讓公司越來越好。（編輯：潘毅）