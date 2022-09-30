《台北女子圖鑑》爆紅！台南人看到吐血 刻板印象全播出
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》改編自日本《東京女子圖鑑》，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，由於卡司陣容相當強，加上網路行銷，在還沒播出就引起廣大關注，不過近日連續幾集上映之後，讓不少在故事背景下的台南人以及台北人相當傻眼，引起討論。
《台北女子圖鑑》目前播到第三集，每一集播出之後都有觀眾在臉書社團發文表示「同時得罪台南人和台北人的一部戲真是不簡單.......」、「第三集整個荒謬到不行...為何從純情台南小女子變成放蕩不羈的浪女啊.....台南人有這樣嗎？」、「我真的覺得這部戲刻板印象真的演太重，很多台詞好不恰當.....」、「整個把台南人演到像什麼都不懂一樣，真的看到吐血」。
不少觀眾在看完前幾集之後紛紛表示，認為編劇在形塑台南永康的女主角林怡珊形象中，變得太過於著重在刻板印象，劇中角色包括林怡珊面試時被說「你不是台北人吧？就你這個妝，你去應徵一百間公司也沒用」、還有林怡珊表姐對她說「你不是想當台北人嗎？真正的台北人是不會多管別人閒事」。
除此之外，劇情還有林怡珊不小心擋到自行車道遭斜眼痛罵、林怡珊的小阿姨當別人小三但台北人好像無所謂一般，以及在台北捷運掉東西沒人理等情況，種種話語、行為都加深觀眾對於南北的刻板印象，讓不少網友感到不能接受。
另外，除了劇情之外，包括道具時空錯亂也被揪出，像是女主角林怡珊在有智慧型手機的時代，卻還拿著「筆記本」找地址問路，甚至忘記自己家在那裡而哭泣；還有劇中有一幕是桂綸鎂的媽媽托王柏傑帶台南名產北上給女兒，怎料被拍到的卻是台中大甲名產裕珍馨的餅，讓觀眾相當傻眼也非常出戲，掀起話題。（編輯：張嘉哲）