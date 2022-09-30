美魔女阿姨喊「每月3.5萬」包養他！鮮肉見入帳通知怕爆

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阿姨在相處過程中多次提及自己的生日，並表示退休後沒人一起過，非常孤單，原PO因那天有空就答應一起吃飯，不料此事竟讓她誤會，當天見面時直接開心到哭了出來，開始傾訴自己沒有人愛又沒有小孩，生活非常孤獨，並感謝原PO陪伴她跑步，讓她感受到愛。男子當下啞口無言，但認為這是長輩在感嘆人生，於是點頭附和沒有辯駁。
可話題走向卻往他難以想像的地方發展，阿姨提出只要男子能常常陪她，自己可以提供每個月35,000元台幣的零用錢，且講完立刻拿起手機轉帳，解釋自己在之前的相處中有記下他的銀行帳號，無視對方的拒絕，接著「叮」一聲，原PO真的收到了匯款通知。男子極力想要阻止，但阿姨表示「錢都轉了！沒事啦！吃吃飯而已！之後會習慣的」，接著阿姨先行離開。那頓飯結束後，原PO果然又收到了阿姨的訊息，可他相當煩惱「怎麼辦？我真的頭一次遇到這種事，真的被我遇到這種阿姨了………真的很可怕欸…………」。
對此網友回覆「本來看前面覺得很荒誕，看到後面對話出現韓國魚，嗯...我信了！」、「竟然還有這種事？阿姨直接強迫你中獎耶」、「繼續下去，你或許就有車有房了」，有人則認真建議「你不是說一開始以為她30初，表示保養得也還可以吧，不如就當作幫助人」、「如果真的不能接受這種關係，就把錢轉回去，並認真的跟她說你沒辦法這樣做，如果只是陪她出去吃飯走走，沒有更進一步的要求，還有錢拿應該可啦⋯畢竟你前面都說你們是朋友了，就當作陪一個很孤單的朋友？」。（編輯：李惠婷）