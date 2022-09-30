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美魔女阿姨喊「每月3.5萬」包養他！鮮肉見入帳通知怕爆

▲美魔女阿姨喊每月給3.5萬包養他，男見入帳通知怕爆。（示意圖／Pixabay）
▲美魔女阿姨喊每月給3.5萬包養他，男見入帳通知怕爆。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-09-30 08:20:31

一名年輕男子自認身材、長相不差，氣質屬溫柔、好親近的類型，在公園等公共場所時常被婆媽搭訕，他基本上都會親切地回應長輩的好意。今年他在公園運動時，一名戴著口罩看起來30多歲的女子向其搭話，希望能幫忙她們拍合照，完成任務後兩人熟絡了起來，這才知道女方是年紀已破50歲的阿姨，後續因要傳送照片而交換Line id，接著互動就頻繁起來。

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男子在Dcard中發文，說明初識後阿姨就常常約他出去慢跑，因本身有跑步習慣，又不想拒絕長輩好意，於是那段時間偶爾會一起跑。阿姨也常常喊他到家裡吃飯，男子起初拒絕，可經不住熱情還是赴約，一邊吃著阿姨準備的水果，一邊聽她與前夫離婚的故事，男子也漸漸開始真心地將她視為好友。

阿姨在相處過程中多次提及自己的生日，並表示退休後沒人一起過，非常孤單，原PO因那天有空就答應一起吃飯，不料此事竟讓她誤會，當天見面時直接開心到哭了出來，開始傾訴自己沒有人愛又沒有小孩，生活非常孤獨，並感謝原PO陪伴她跑步，讓她感受到愛。男子當下啞口無言，但認為這是長輩在感嘆人生，於是點頭附和沒有辯駁。

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▲阿姨後續竟提出要匯錢給他，並在當下拿出手機轉帳。（示意圖／pixabay）
可話題走向卻往他難以想像的地方發展，阿姨提出只要男子能常常陪她，自己可以提供每個月35,000元台幣的零用錢，且講完立刻拿起手機轉帳，解釋自己在之前的相處中有記下他的銀行帳號，無視對方的拒絕，接著「叮」一聲，原PO真的收到了匯款通知。男子極力想要阻止，但阿姨表示「錢都轉了！沒事啦！吃吃飯而已！之後會習慣的」，接著阿姨先行離開。那頓飯結束後，原PO果然又收到了阿姨的訊息，可他相當煩惱「怎麼辦？我真的頭一次遇到這種事，真的被我遇到這種阿姨了………真的很可怕欸…………」。

對此網友回覆「本來看前面覺得很荒誕，看到後面對話出現韓國魚，嗯...我信了！」、「竟然還有這種事？阿姨直接強迫你中獎耶」、「繼續下去，你或許就有車有房了」，有人則認真建議「你不是說一開始以為她30初，表示保養得也還可以吧，不如就當作幫助人」、「如果真的不能接受這種關係，就把錢轉回去，並認真的跟她說你沒辦法這樣做，如果只是陪她出去吃飯走走，沒有更進一步的要求，還有錢拿應該可啦⋯畢竟你前面都說你們是朋友了，就當作陪一個很孤單的朋友？」。（編輯：李惠婷） 

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