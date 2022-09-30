Wendy假人設被揭穿真相！孫生「怒吼畫面」曝光　網嚇壞

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而整人過程中，反骨團隊先以開會為主軸，接著酷炫在會議上提起「有人傳訊息告知他Wendy在外面跟別人老公有曖昧關係」的事情，讓孫生怒氣直接上來打給Wendy表示「那個人去問酷炫了，老實講啦！有這件事嗎？自己想一下自己幹什麼」隨後Wendy也抵達開會到場對質，但裝傻不認此事，於是團隊打給對方老婆對質。
對方老婆則表示「我這邊也是不認啊，我不太懂他們是說只是搞曖昧，你們能理解嗎？」同一時間孫生正在看Wendy與該位人夫製造的假對話，隨後就踩上桌子大暴走，開始摔東西，畫面一切孫生向團隊道歉表示「Sorry我等一下會整理抱歉」顯見怒氣值已經非常大，將現場弄得相當凌亂。
酷炫這時當和事佬表示「如果彼此給一個異性交友空間沒有關係」孫生則回「沒有問題麻！但妳玩到人家老婆來告狀了麻！對話紀錄就是證據，我剛都看到了！今天是人家老婆來告密，不然我不會知道，那妳為甚麼要接近我靠近我，讓我愛上妳讓我痛苦？」隨後團隊就公開被惡整的真相，讓孫生相當傻眼，但真情流露的樣子，也讓不少人知道孫生非常疼愛Wendy。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「平常都沒看孫生生氣.....兇起來真的很兇欸」、「孫生真的徹底爆氣....不過也是真的很愛Wendy啦！」、「看到孫生跟團隊道歉會收拾，覺得還蠻感動的」、「原來限動都是假的....嚇死以為真的要分手了，希望孫生Wendy長長久久啦！」、「孫生真的很喜歡Wendy....才會這麼爆氣啊！好險沒事」。（編輯：張嘉哲）