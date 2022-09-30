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Wendy假人設被揭穿真相！孫生「怒吼畫面」曝光　網嚇壞

▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG）
▲知名YouTuber「反骨男孩」成員孫生和職籃T1桃園雲豹啦啦隊成員女友Wendy（林宛璇）交往感情穩定。（圖/Wendy IG）

編輯中心/綜合報導

2022-09-30 07:43:51

知名YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生與職籃T1桃園雲豹的啦啦隊員Wendy（林宛璇）相戀，兩人時常在社群放閃互動。不過日前孫生卻直指Wendy「不要再用妳的假人設騙人」，疑似感情生變；而Wendy也回擊表示孫生「去酒店去到早上才回家」讓外界霧裡看花。然而兩人的感情狀態，也在反骨上傳新片後得到真相，原來這是為了惡整30歲生日的孫生所鋪路的「整人企劃」，不過影片中孫生反應相當真實，也讓不少網友嚇壞。

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▲孫生以及Wendy日前發限時動態互相責罵，引起熱烈討論。（圖/孫生、Wendy IG）
反骨男孩YouTube頻道29日晚間上傳新片，內容提及因爲孫生即將迎來30歲的生日，因此這次要實行一個惡整企劃，要讓孫生認為Wendy在外面跟別人老公有染，然後會與該名老公的老婆進行對質，讓孫生掉入圈套，之後再告訴孫生「你被整了生日快樂」並且送他一件精品外套。

而整人過程中，反骨團隊先以開會為主軸，接著酷炫在會議上提起「有人傳訊息告知他Wendy在外面跟別人老公有曖昧關係」的事情，讓孫生怒氣直接上來打給Wendy表示「那個人去問酷炫了，老實講啦！有這件事嗎？自己想一下自己幹什麼」隨後Wendy也抵達開會到場對質，但裝傻不認此事，於是團隊打給對方老婆對質。

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▲孫生聽完對方老婆的話以及看完訊息後，直接暴怒踩上桌子。（圖/反骨男孩YT）
對方老婆則表示「我這邊也是不認啊，我不太懂他們是說只是搞曖昧，你們能理解嗎？」同一時間孫生正在看Wendy與該位人夫製造的假對話，隨後就踩上桌子大暴走，開始摔東西，畫面一切孫生向團隊道歉表示「Sorry我等一下會整理抱歉」顯見怒氣值已經非常大，將現場弄得相當凌亂。

酷炫這時當和事佬表示「如果彼此給一個異性交友空間沒有關係」孫生則回「沒有問題麻！但妳玩到人家老婆來告狀了麻！對話紀錄就是證據，我剛都看到了！今天是人家老婆來告密，不然我不會知道，那妳為甚麼要接近我靠近我，讓我愛上妳讓我痛苦？」隨後團隊就公開被惡整的真相，讓孫生相當傻眼，但真情流露的樣子，也讓不少人知道孫生非常疼愛Wendy。

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▲反骨團隊揭曉是整人企劃，孫生相當傻眼。（圖/反骨男孩YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「平常都沒看孫生生氣.....兇起來真的很兇欸」、「孫生真的徹底爆氣....不過也是真的很愛Wendy啦！」、「看到孫生跟團隊道歉會收拾，覺得還蠻感動的」、「原來限動都是假的....嚇死以為真的要分手了，希望孫生Wendy長長久久啦！」、「孫生真的很喜歡Wendy....才會這麼爆氣啊！好險沒事」。（編輯：張嘉哲）

 

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