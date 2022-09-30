編劇我要上訴！蝦皮推真《台北女子圖鑑》 網友點頭笑了
由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》開播之後引發正反評價兩極，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，但由於劇情太過彰顯南北文化的刻板印象，近日掀起不小話題。而時常跟緊時事的蝦皮小編腦筋就動得非常快，推出「真。台北女子圖鑑」的圖片集，讓不少網友大讚「超貼近生活的啦！好好笑」。
蝦皮購物（Shopee）日前在臉書上貼文指出「編劇！我要上訴！怎麼可以沒有這些台北女子啦！月薪沒有99K，但蝦皮購物車永遠都99+等結帳就是ME！」只見貼出的系列照片中，有各種居住在台北行政區的女子作為。
像是中山區的劉姓女子習慣「懶得買垃圾袋，都會裝星X克袋子裡拿來公司丟」；而文山區謝姓女子則是「為了要省外送費，會一次點四杯飲料然後分成三天喝」；中正區的莊姓女子則是「寧願等10分鐘的Uber，也不願意攔下眼前的計程車」以及大安區的平姓女子「家住大安為了自由，還是忍痛在外花費一萬租屋」等等。
貼文一出，不少網友湧入狂讚表示「這真的太好笑，有夠寫實」、「好快跟上熱潮XD真的是這樣」、「Uber那個太有感覺了，台北人真的是這樣XD」、「懶得買垃圾袋我真的笑瘋」、「這才真的是台北女子圖鑑真實版」、「超級真實，有夠好笑的」、「能寫出這個文案請加薪謝謝唷XD」（編輯：張嘉哲）