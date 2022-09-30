舒華出道4年「首染白金髮」！新造型驚艷 秒登韓網熱搜
(G)I-DLE將在下個月17日以第五張迷你專輯《I love》回歸樂壇，近日頻頻釋出最新的官方形象照，然而在最新的照片中，五位成員全都是亮色系頭髮，值得一提的是，出道四年的台灣成員舒華竟然也以「白金髮造型」亮相，是她出道以來第一次挑戰這類型的髮色，引發韓網熱烈討論。
(G)I-DLE在29日公開主打曲《Nxde》形象概念照，可見從左到右Minnie、薇娟、小娟、雨琦和舒華這次都是亮色頭髮，其中還包括橘色、白金、金橘等多顏色，而這也是舒華出道4年第一次以淺色系頭髮登場，讓人眼睛為之一亮。
由於過去四年以來，舒華被問到為什麼都不染頭髮時，舒華也曾經解釋過「自己頭皮敏感，且很喜歡自己最原始也就是黑髮的模樣」，因此這次造型曝光後，讓不少韓國網友相當驚訝，許多人都搜尋「葉舒華金髮」的關鍵字，一口氣登上南韓流行趨勢話題，不少人大讚「舒華完全的突破啊！大發呀！」、「哇！舒華大發呀！應該是最頂尖的突破造型了！」
事實上，舒華過去確實都是以黑髮造型亮相居多，而且仔細觀看舒華的裝扮，經常都是相較樸素且帶淡妝，也不會染頭髮，舒華曾說過「自己並不是不會打扮，而是認為每個人追求的不同，只要你們自己喜歡，我都是尊重的，我喜歡自然、我愛我的本身，就算在你們的眼裡覺得是瑕疵的，我都覺得珍貴，這就是我要的美。」一番「愛自己」的言論當時獲得不少粉絲讚賞。（編輯：張嘉哲）