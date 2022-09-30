買機票衝日本前先看！歐吉桑揭當地疫後「6大變化」

昨（29）日衛福部正式宣布入境「0+7」將於10月13日起實施，而鄰國日本也正施宣布在10月11日恢復免簽證自由行，各種解封消息也讓不少旅客已經開始搶購前往當地的機票。對此部落客「日本人的歐吉桑」也點出日本在疫情後的「6大變化」供台人參考。
過去長居台灣8年的日本部落客「日本人的歐吉桑」，近期返鄉為已故前日本首相安倍晉三獻花，同時也觀察到日本在疫情後出現的「6大變化」，便決定提醒準備前往日本觀光的台人。
歐吉桑提到，日本已經沒有戴口罩的義務了，但是馬路上9成5的人還是戴口罩。而電車、商店裡，全部人都會戴口罩，因為沒有口罩可能會被店家踢出去。
歐吉桑觀察到，目前日本沒有什麼限制，沒有什麼提前準備的事情。外面吃飯也可以，外面講話，進去店裡都OK。只是進去有些店需要檢查體溫而已。但是很多地方禁止大聲聊天
歐吉桑提醒，雖然日本確診者少了很多，但是還是每天有幾萬個人的確診者。他還是不太推薦推薦在非個室式的居酒屋，因為一邊喝酒一邊大聲聊天的人不少，且9成9客人都不會戴口罩，所以想喝酒，但是很怕被傳染的話，真心推薦個室式的居酒屋。
歐吉桑指出「現在來日本旅遊的外國人幾乎都沒有，所以我也不清楚日本人的實際的想法。但是我個人覺得，看了日本人民族性來講，一定有偏見（不太算歧視）吧。我猜並不是疫情之前一樣什麼都歡迎的態度吧。」
他也提到，「以前去日本旅遊台灣人傷腦筋的事情是被日本人誤認某個國家的人。讓日本人知道你是從台灣來的重要性是疫情後變更超級大了。」
歐吉桑提醒，如果想住新宿的話，非常不推薦APA新宿歌舞伎町TOWER飯店（現在停業中），那家飯店前面廣場的治安疫情後變得非常慘（所謂的シネシティ廣場），疫情開始後那變成各種問題事件發生的舞台，不想被連累麻煩的糾紛的話，請不要靠近那裡，包含拍照。
現在日幣匯率超低，狀況是不是對外國人非常好？歐吉桑則認為「這答案是不一定」，雖然日幣變了超便宜，但是10月後日本有9000種東西會漲價。尤其是食物跟生活用品，消耗品。所以匯率跟漲價相抵之後，日幣匯率的優勢好像少了很多。（編輯：潘毅）