麥當勞十大「隱藏服務」公開！靠這招吃薯條：只要10元

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2、 自助點餐機可一鍵「送餐到桌」！點完餐後選擇「送餐到桌」服務，並拿取點餐機側邊印有號碼的三角立牌，填上號碼並完成付款，只要把立牌放在桌上，就會有專人把餐點送上桌。
3、麥當勞APP會員可在手機上先換好商品券，點餐機首頁右上角有「電子商品券」按鍵，按下後掃描商品券QR code，餐點便立即準備中。取餐編號不等於取餐順序，依螢幕顯示號碼取餐。
4、自備飲料杯的民眾，可到櫃檯或得來速車道點餐。點餐前先說明要使用自備飲料杯，皆可現折五元。
5、在餐廳發現餐點或服務有問題怎麼辦？最迅速有效的方式，就是向櫃台的服務人員反應，或詢問走動服務的款待大使。
6、懷念小時候在麥當勞慶生嗎？不管幾歲生日都能預約生日派對，麥麥童樂會包辦佈置、餐點、禮物到主持。
7、麥當勞有自己的天團，由哥哥姊姊們親自組成「麥麥樂天團」，包含泡泡派對、唱跳、魔術秀、氣球童樂會及故事劇場等，為小朋友帶來精采的表演。
8、到麥當勞官網下載「得來速貴賓卡」，點餐出示可享1次「加10元3選1」優惠，有蛋捲冰淇淋、薯餅、小薯可選，不只汽車和機車，連騎腳踏車也能不必下車就可點取餐。
9、想點歡樂送卻不知道地址？利用「地標訂餐」就跟打卡一樣，就算不知道所在地的地址，在歡樂送APP輸入地標關鍵字選擇地標，免輸入地址就可點餐。
10、冷飲杯蓋上有４個凸出的圓點按鈕，許多網友說邊喝邊壓很「紓壓」，其實這是為了讓員工快速分辨飲料而設計。