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麥當勞十大「隱藏服務」公開！靠這招吃薯條：只要10元

▲麥當勞對外公開「10項隱藏服務」，就算是騎腳踏車的民眾，下載「得來速貴賓卡」，也能到車道點餐用10元加購薯條。（圖／翻攝爆怨公社）
▲麥當勞對外公開「10項隱藏服務」，就算是騎腳踏車的民眾，下載「得來速貴賓卡」，也能到車道點餐用10元加購薯條。（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-30 12:42:182022-09-30 12:45:29

麥當勞竟有「隱藏服務」，對許多人來說，麥當勞已是從小吃到大的速食品牌，但仍有一些不為人知的好康及優惠。麥當勞今（30）日在《台灣麥當勞季報》對外公開10項「隱藏版」服務，像是自助點餐機可以客製餐點，並提供一鍵「送餐到桌」，以及到官網下載得來速貴賓卡，就算是騎腳踏車到得來速點餐，也可享10元加點薯條或薯餅。以下10大隱藏服務，鐵粉們都解鎖了嗎？

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1、除了一般點餐，自助點餐機也可支援客製餐點，選好餐點後按下「變更」就能客製，像是多醬少醬、不要洋蔥生菜，或是想幫喜愛的配料增量都可以。

▲自助點餐機販售商品以餐點和飲料為主，針對顧客高度詢問的客製項目，像是飲料去冰等，都可以直接在點餐機選擇。（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞近年引進自助點餐機，同樣支援客製化餐點，像是多醬少醬、不要洋蔥生菜等。（圖／台灣麥當勞提供）
2、 自助點餐機可一鍵「送餐到桌」！點完餐後選擇「送餐到桌」服務，並拿取點餐機側邊印有號碼的三角立牌，填上號碼並完成付款，只要把立牌放在桌上，就會有專人把餐點送上桌。

3、麥當勞APP會員可在手機上先換好商品券，點餐機首頁右上角有「電子商品券」按鍵，按下後掃描商品券QR code，餐點便立即準備中。取餐編號不等於取餐順序，依螢幕顯示號碼取餐。

4、自備飲料杯的民眾，可到櫃檯或得來速車道點餐。點餐前先說明要使用自備飲料杯，皆可現折五元。

5、在餐廳發現餐點或服務有問題怎麼辦？最迅速有效的方式，就是向櫃台的服務人員反應，或詢問走動服務的款待大使。

6、懷念小時候在麥當勞慶生嗎？不管幾歲生日都能預約生日派對，麥麥童樂會包辦佈置、餐點、禮物到主持。

7、麥當勞有自己的天團，由哥哥姊姊們親自組成「麥麥樂天團」，包含泡泡派對、唱跳、魔術秀、氣球童樂會及故事劇場等，為小朋友帶來精采的表演。

8、到麥當勞官網下載「得來速貴賓卡」，點餐出示可享1次「加10元3選1」優惠，有蛋捲冰淇淋、薯餅、小薯可選，不只汽車和機車，連騎腳踏車也能不必下車就可點取餐。

9、想點歡樂送卻不知道地址？利用「地標訂餐」就跟打卡一樣，就算不知道所在地的地址，在歡樂送APP輸入地標關鍵字選擇地標，免輸入地址就可點餐。

10、冷飲杯蓋上有４個凸出的圓點按鈕，許多網友說邊喝邊壓很「紓壓」，其實這是為了讓員工快速分辨飲料而設計。

▲麥當勞在台販售數十年，擁有大批粉絲。（圖／資料照片）
▲冷飲杯蓋上有４個凸出圓點按鈕，有人以為是紓壓設計，其實是讓員工快速分辨飲料。（圖／資料照片）

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