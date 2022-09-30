龍華科大「荒誕迎新」影片曝！男女生嘴對嘴傳水　網看傻

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該活動不僅有「口對口傳水」的遊戲，隨著拍攝者大喊「加碼開始」，畫面又帶到一名躺在地上的女學生，而一位男生則站在旁邊旋轉拖把，拖把毛被甩動散開後直接放上女大生的臉，動作維持大約1秒，這另拍攝者非常不滿意，要求再來一次，女生也乖乖地再躺回去，《黑色豪門企業》則在影片下方附註「你們迎新都怎玩？龍華科技大學」。
這般荒唐噁心的活動嚇壞不少網友，怒斥這迎新活動已全然走樣，「全中covid不用上學」、「真的挺噁心的！」、「水準真差欸」、「大學生現在都被學長整一些莫名其妙的，難怪一屆一屆歪的就更歪」、「這是大學生？？？不說我還以為這是國中生......」。
龍華科大稍早回應，已查證影片確實為該校學生於9月29日舉辦的聯合小迎新活動，經向活動幹部了解當日情況，活動內容沒有在計畫申請書中，為炒熱氣氛臨時起意活動。校方表示整起活動過程雖無強迫，但內容確有不妥，已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處，目前疫情仍未趨緩，仍須留意行為的適切性。
此外， 對於參與活動學生，已告知同學務必確認自身健康狀況，並即刻回報校方，另安排團體輔導，協助學生察覺自己感受，並鼓勵同學若有不舒服情況者，可到該校諮商中心進行輔導或至學務處申訴，並表示日後會加強全校師生防疫衛教宣導，後續相關活動會嚴格把關加強宣導。（編輯：李惠婷）