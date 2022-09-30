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龍華科大「荒誕迎新」影片曝！男女生嘴對嘴傳水　網看傻

▲龍華科大荒誕的迎新影片曝光，男女生嘴對嘴傳水，網友全看傻。（圖／截自黑色豪門企業 Telegram）
▲龍華科大荒誕的迎新影片曝光，男女生嘴對嘴傳水，網友全看傻。（圖／截自黑色豪門企業 Telegram）

編輯中心/綜合報導

2022-09-30 15:17:16

學長姐為迎接大一新生入學，會特地準備為期多天的迎新活動，除了幫助同學快速認識校園，也希望在過程中打破眾人的隔閡感，適宜的活動可留下美好回系，但臉書粉專《黑色豪門企業》卻貼出一段極其誇張的迎新影片，內容是一群龍華科技大學的學生在進行嘴對嘴傳水和用拖把洗臉等的活動，畫面令人極其不適，引發眾人撻伐。

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臉書粉專《黑色豪門企業》於今日發文，「現在大學生迎新真會玩」，並在留言處貼出一段30秒的影片。畫面中能看到一名馬尾女學生口中含水，待男生衝到面前蹲下後，女大生將水嘩啦嘩啦全吐進對方嘴裡，接著再由男生吐給下一位接棒，持手機錄影的人則歡呼：「喝掉！喝掉！」，後方學生則一臉不敢置信地看著眼前荒唐的一幕。

▲男大生用拖把幫女大生「擦臉」。（圖／截自黑色豪門企業 Telegram） 
▲男大生用拖把幫女大生「擦臉」。（圖／截自黑色豪門企業 Telegram） 
該活動不僅有「口對口傳水」的遊戲，隨著拍攝者大喊「加碼開始」，畫面又帶到一名躺在地上的女學生，而一位男生則站在旁邊旋轉拖把，拖把毛被甩動散開後直接放上女大生的臉，動作維持大約1秒，這另拍攝者非常不滿意，要求再來一次，女生也乖乖地再躺回去，《黑色豪門企業》則在影片下方附註「你們迎新都怎玩？龍華科技大學」。

這般荒唐噁心的活動嚇壞不少網友，怒斥這迎新活動已全然走樣，「全中covid不用上學」、「真的挺噁心的！」、「水準真差欸」、「大學生現在都被學長整一些莫名其妙的，難怪一屆一屆歪的就更歪」、「這是大學生？？？不說我還以為這是國中生......」。

龍華科大稍早回應，已查證影片確實為該校學生於9月29日舉辦的聯合小迎新活動，經向活動幹部了解當日情況，活動內容沒有在計畫申請書中，為炒熱氣氛臨時起意活動。校方表示整起活動過程雖無強迫，但內容確有不妥，已告誡並教育同學，後續將給予適當懲處，目前疫情仍未趨緩，仍須留意行為的適切性。

此外， 對於參與活動學生，已告知同學務必確認自身健康狀況，並即刻回報校方，另安排團體輔導，協助學生察覺自己感受，並鼓勵同學若有不舒服情況者，可到該校諮商中心進行輔導或至學務處申訴，並表示日後會加強全校師生防疫衛教宣導，後續相關活動會嚴格把關加強宣導。（編輯：李惠婷） 

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