加油！爆哥《跑跑卡丁車》決賽明登場 朔月小草合體直播
《跑跑卡丁車》職業選手兼實況主「爆哥Neal」精湛的遊戲技巧經常引發網友熱烈關注，現為韓國戰隊「LSB」的外援選手，目前正在如火如荼的進行《2022 跑跑卡丁車聯賽 S2》當中，上禮拜他成功在個人賽突圍16強晉級8強賽，賽事將於明（1）日登場，不少台灣粉絲都相當期待，也熱心號召許多人來幫爆哥一起線上加油！
爆哥上週在《2022 跑跑卡丁車聯賽 S2》16強準決賽中成功突圍，雖然在一開始16強勝者組失利，但沒有因此氣餒，隨後他在敗者組火力全開，不僅拿下四張地圖第一，同時也刷新了許多紀錄，最後以積分第一闖進八強，讓不少觀眾都相當興奮，期許爆哥能在最後決賽一舉攻頂。
然而這次的賽事爆哥過去職業聯盟的好友，包括朔月以及小草都相當力挺，朔月是幾乎每場爆哥賽事都會轉播，而小草更是在爆哥個人賽32強時飛往韓國現場觀賽，然而明天（1）日的決賽兩人當然也不會缺席，將在（1）日下午17:00中文轉播韓職跑跑卡丁車個人賽決賽，邀請廣大熱愛電競的朋友一起加入應援！
而這次決賽的賽制，第一輪搶80分，第一位80分的選手出爐之後就結束比賽，累積分數第二的就能與第一位達到80分的選手進第二輪比賽；第二輪採取1VS1的單挑局，且為五戰三勝，最終獲勝的人就是本次賽事的冠軍，不少台灣粉絲都相當期待看到爆哥站上最終頒獎台，準備好熱力四射在台灣幫爆哥應援啦！（編輯：張嘉哲）
爆哥16強復活賽積分第一賽事：