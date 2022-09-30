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他「住5天」喊申請租屋補助！房東翻臉不給租　網掀論戰

▲有租客指控房東不讓申請補助，但詳細過程卻引發兩派網友爭論不休。（示意圖／取自photo AC）
▲有租客指控房東不讓申請補助，但詳細過程卻引發兩派網友爭論不休。（示意圖／取自photo AC）

編輯中心/綜合報導

2022-09-30 16:38:53

日前開辦的300億擴大租金補貼專案，內政部營建署已公告，延長受理時間到今年10月31日下午5時為止。就有租客指控房東不讓申請補助，但詳細過程卻引發兩派網友爭論不休。

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「遇到惡房東！」一位租客在臉書《靠北租屋2.0》氣憤表示「才剛安頓好搬進去租屋處5天，前天就跟房東知會說要申請政府補助，結果對方昨天就改口要租給親戚，不給我們承租了」。

原PO立刻要求當面處理，但房東卻避不見面「全權交給房仲洽談」，後來經房仲協商，房東才願意讓他們繼續承租。但原PO仍想申請補助「有需要房東同意嗎？還是告知即可」。

▲一名網友想要租公司附近的房子，未料網友一看其通勤時間全搖頭了。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲原PO入住5天後才向房東表示要申請租屋補助，這行為意外引發網路論戰。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
過程曝光後卻意外掀起論戰，不少人痛批「為什麼是搬進去住之後才跟房東講」、「要申請應該要簽約前先提，不然房東有被霸王應上弓的感覺」、「租之前怎不提補助，雖然是個人權益，但將心比心，只能先作好明年不會給續租的心理準備」、「你簽完約事後才講，有什麼好傻眼爆氣啊」。

但也有人認為「看大家留言知道為何台灣租屋還是一片黑市，要申請補助還會被人罵，真可悲」、「很多房東要拿又不繳稅啊，然後說什麼這樣租金會比較便宜，鬼扯！吃相難看」、「申請補助不用房東同意」。

針對相似事件，過去內政部也說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依《消費者保護法》第12條及民法第247條之1規定主張無效。

內政部補充，若房東以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加稅賦，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第17條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴，如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依《消保法》第56條之1規定處3萬至30萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處5萬至50萬元罰鍰，且得按次處罰。（編輯：潘毅）

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