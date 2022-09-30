女兒坐好市多推車「爸媽暖鋪浴巾」！他下秒見真相：噁爆
知名美式賣場好市多（Costco）裡頭販賣許多量多又便宜的商品，主打高CP值的特色，吸引許多民眾搶逛，不過就有一名會員表示，他居然在結帳區看到一對父母，把浴巾墊在推車內給女兒坐，最後還將浴巾放回商品架上，讓他忍不住怒轟：「覺得真的沒什麼水準⋯」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中貼文，他表示在好市多看到一家三口準備結帳，媽媽正在替3歲女兒穿鞋，而推車內鋪了一條紫色浴巾，他原本想著這對父母真貼心，擔心女兒直接坐在推車內會太冰涼，還特地準備浴巾，沒想到下一秒，媽媽竟拿著那條浴巾往後走，徒留老公繼續結帳，回來時更雙手空空，讓他傻眼直呼：「看那熟練的程度，肯定不是第一次了…覺得真的沒什麼水準…」
貼文一出，網友紛紛搖頭嘆，「所以不要再說什麼台灣最美的風景是人」、「很多年輕夫妻看起來人模人樣，實際上都幹些沒水準的事」、「今天去中壢店看到餐巾紙一袋少了一卷，毛豆一箱被拆開可能少了一包，水準真的很糟糕…」、「如果是我，我會跟結帳人員講我剛剛看到的狀況，請他們去把被踩髒的浴巾找出來，避免無辜的人買到」、「感謝分享，購物時會小心的」、「我的下巴掉了」、「好市多真是看透人性的地方」、「真是太沒水準了」。
還有人分享類似經驗，「我看過拿兩本立體書給推車內的小孩看（撕）的，在結帳前，大人說『你們這裡等一下哦，爸爸拿回去放』」、「我也遇過一家四口一進門直接去賣童書的地方，讓小孩拿遊戲書立體書貼紙書在推車上看，沿路就看著小孩糟蹋書本，貼紙都被撕下來萬，書本用的皺皺的，等父母採買結束再推著孩子把書放回原位，還有沿路讓孩子抱娃娃，等到要結帳時要叫小孩把娃娃放回去」。（編輯：賴禹妡）