年底前會出現啥奇蹟？「神秘卡牌」解答　一抽秒預言命運

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Ｂ、兩人一組
Ｃ、托腮女士
Ｄ、鬍子男子
【選好看答案】
答案Ａ、條紋光頭
選到這張「戰車」牌，代表年底前的奇蹟會「發生在工作上，事業當中貴人出現，前景大好」。「戰車」象徵「熱情與勝利」。年底前，你的事業將會大翻盤，機會又重新降臨在你的頭頂，本來你想要的東西錯過了丶本來你被人誤會了，年底前都很有機會撥雲見日。重新獲得上司的青睞，客戶的肯定，使你在工作丶職場丶事業當中，能得到重新的定位，被看重丶發揮潛能，更有強大的升官加薪的機會。成功的事業就是你年底前的最佳註解。
答案Ｂ、兩人一組
選到這張「戀人」牌，代表年底前的奇蹟在「人際丶戀愛互動上」。這張牌象徵「上天的祝福」，單身者，最近生活會有一個新對象出現，就算你目前的生活圈完全沒新對象，你也會在未來二丶三個月內，與你的閨蜜丶同學丶家人來一趟旅行，也有可能被邀請參加不少的朋友聚會，享受美食丶購物。這段時間，你的友情丶愛情都能美好提升，這一次次的邀約丶聯誼，都是你認識新朋友的機會，生活當中也會趨於滿足的狀態，是適合渡假丶享樂生活的好時光。
答案Ｃ、托腮女士
選到這張「月亮」牌，代表年底前的奇蹟在「錢財真的來了」。 「月亮」有淨化的含義，過去你缺錢的生活將告一段落，破財的生活也要告別了，衰神被你趕走，財神要進來了！選擇月亮的朋友，近期趕快去買張彩票，不管獎金如何，小錢變大錢的機會多，你的財運將會是抵擋不住的。請你要一定要相信自己的財氣，一旦你紮紮實實的接到了財氣，喜氣將接二連三地發生在你的身邊。
答案Ｄ、鬍子男子
選到這張「審判」牌，代表年底前的奇蹟是「挽回遺憾」，特別是感情上象徵重新丶再次確認彼此感情關係。這張牌代表著「復活與重生」，過去因吵架而負氣分手的情侶，或因父母反對丶雙方觀念不和的伴侶，年底前將有新機會與新轉變降臨，彼此都願意放下身段，破鏡重圓，兩人感情反而因此更恩愛了。另外過去遺失的重要物品、或想挽回的人事物，年底前也將得到圓滿的機會。如果有選到審判的朋友，一但結婚了，請一定要記得寄喜糖給老師，讓老師沾沾你們的喜氣。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。