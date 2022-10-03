網瘋傳台日街頭差異　除了販賣機！癮君子這點最有感

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擁有多年旅日、帶團經驗的工頭堅，也經常在臉書上分享台日差異，回憶起走在日本街頭的觀察，工頭堅認為日本在很多公共場合都有吸菸區的設計，可以感受到兩國對於吸菸者的態度不一樣，雖然不提倡吸菸，但是仍舊應該考慮到人性的需求，不應覺得不設吸菸室或菸灰缸，民眾就不會抽菸，應該將有吸菸習慣的人，往更好的方向引導與規範。
甚至工頭堅也提到，近幾年發現日本政府，有計畫的鼓勵日本民眾改使用加熱菸，從吸菸室內的廣告就可以發現，推測是日本政府認為加熱菸，可以做到比紙菸環保跟減少健康風險，目前國內菸害防制法修法，也朝著加熱菸列管在推進中，對此，工頭堅樂見其成，他提到，因為大多數的人還是希望能在規範中守規矩。
不只是吸菸者期盼菸品合法納管，立法委員蘇巧慧也表示，現在的社會確實存在電子煙跟加熱菸，但是因為依法沒有任何規範，不管是菸品定義或是管理上，都顯示法規不符合現況。《菸害防制法》修法也在上一個會期的委員會當中就有諸多討論，所以立委蘇巧慧期盼，修法能在這個新會期中有進展，才能符合社會現況，支持黨團協商讓《菸害防制法》修法案盡速通過。
國建署菸害防制組的簡任技正劉家秀也提到，根據最新調查顯示，因為網路的便利，讓青少年吸電子煙的趨勢上升，因為容易購買、取得，也因此期盼立法院透過正式的程序來排程審議，讓《菸害防制法》修法案能盡速通過，保障青少年的權益，也讓新興菸品的輸入、販賣等，有法源依據。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！