切半高麗菜怎選才甜？日達人建議「看這處」：口感差很多
高麗菜挑選有撇步！買得好只要簡單炒過就相當美味又下飯，但若是挑錯卻會又硬又苦，且份量相當多難以消耗，對此，日本擁有近50萬人追蹤的推主分享，選擇切半高麗菜時，一定要注意菜芯的長短，並且挑選菜芯較短的高麗菜。至於整顆的高麗菜無法看到菜芯，建議可從外型、梗葉、秤重來挑選鮮嫩清甜的「天菜」。
根據推特知名博主「青髪のテツ｜野菜のプロ」發文分享，當購買對半切的高麗菜時，要選擇中間菜芯較短的高麗菜，因為如果菜芯長得太大，那麼菜葉的營養就會被吸走了，導致口感變得比較硬跟苦，比起菜芯較短的高麗菜，味道比較沒有那麼好，以圖片為例應選擇右邊的高麗菜。
那麼除了切半的高麗菜外，整顆的高麗菜怎選才鮮甜？北農也曾分享以下3招小秘訣：
（一）觀外型：若是頭頂尖尖、水滴型，貌似小丸子同學永澤的就是高山高麗菜；平頭扁扁就是平地高麗菜，只要是當季蔬菜，高山平地都一樣美味。
（二）看葉片：葉片上方要避免黃萎、水傷等情形，最好是葉面薄而光滑。
（三）手秤重：若是拿起來分量充足，代表含有充足水分，吃起來不乾硬；但若是高麗菜外觀呈現爆裂狀，可能是水分吸收過多，不僅過熟不易保存，吃起來口感也不佳。