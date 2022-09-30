林秉樞施暴高嘉瑜！遭判2年10月 恐「僅須關2周」原因曝
民進黨立委高嘉瑜遭施暴案，案發後林秉樞火速遭拘提，羈押226天才獲准交保80萬元，並被依8大罪起訴，新北地院不公開審理約8個月，今（30）日判決結果出爐，認定林秉樞13個犯罪行為成立，合併判刑2年10月；林秉樞除了傷害罪不得易科罰金外，其餘12罪均可易科罰金，林秉樞已遭羈押226天，若想減免刑期，換算下來將繳納新台幣96萬元罰金，才可換得坐牢14天。
高嘉瑜遭施暴案鬧得沸沸揚揚，案發當時高嘉瑜不僅遭前林秉樞視訊逼下跪拍裸照，還在飯店爆打囚禁逼簽自白書，林秉樞更在母親公祭當天扯髮逼高嘉瑜下跪，行徑令人髮指；林秉樞遭新北地檢署訊後聲押禁見獲准，隨後以8項罪名將其起訴；林秉樞遭羈押226天後，直到今年7月15日才獲准80萬元交保。
今天新北地院合議庭審理林秉樞家暴案，一審判決結果出爐，認定林涉犯13個犯罪行為成立，合併判刑2年10月，其中可易科罰金共12罪，其中強制罪6月、恐嚇罪4月、妨害秘密罪4月、毀謗罪6月、電腦使用罪5月、偽造文書7罪共7月；另外傷害罪判刑8月，不得易科罰金，全案還可上訴。
假設林秉樞放棄上訴，以一審判決推算，林秉樞傷害罪部分需坐牢8月，折抵掉先前羈押的226天，尚餘14天刑期，12項罪得以易科罰金，以1天1000元折算，林需繳納96萬元，才能換取14的刑期。
針對一審判決結果，林秉樞的委任律師陳頂新表示，法院判決13個犯罪行為都成立，與預期的結果是有落差的，未來不排除上訴。
至於高嘉瑜則表示，法院判處2年2個月，但只有囚禁8個月，且其中最嚴重的私刑拘禁居然無罪，這對她而言是非常大的傷害，「我會請檢察官一定上訴 」。（編輯：孫唯容）