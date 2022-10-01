租屋收營業用電費率！她怒抗議 房東改討「電器折舊費」
租屋族除去房租之外，電費也是一大開銷。不過就有女租客表示，近期才發現電費被房東依「營業用電費率」計算，反應後對方才改採一般用電計算，卻又多收1成「電器折舊費」，遭遇曝光立刻引發熱議。
一名租屋妹在臉書《爆怨公社》上訴說遭遇，自己目前租屋處位於二樓，一樓則為店面，但在收取電費時，房東都會把一、二樓混合收取。原PO補充，電費單都會寄到房東家，而一樓有裝設二樓的非台電電錶，房東再依此計算二樓的電費錢，但這樣連二樓也被收取營業用電費，再加上此次電費高昂金額，讓原PO終於忍不住反應。
沒想到反應後，房東雖願意改採一般用電計價，卻又增設「電器折舊費」將電費乘以1.1倍。原PO又立刻質疑「電器折舊費不是本該由房東來承擔成本費用的嗎？」並表示自己也是第一次遇到這種情況。房東則聲稱「我也是第一次遇上你，2樓可商用，只是當初沒跟你約定很清楚。」
遭遇如此窘境，也讓原PO忍不住上網求助「房東收取電器折舊費是正常的嗎？」隨即引來不少網友回應「收營業電費不合理，折舊更不合理！要求違約退租」、「合約沒寫誰知道！為什麼要房客買單房東的疏失」、「按照這個邏輯他想收什麼就喊什麼耶」、「還是別租了，感覺之後會跟妳索要一堆有的沒的費用」。（編輯：潘毅）