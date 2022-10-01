楊繡惠半夜拋震撼彈宣布「不拍八點檔」！外景節目也拒接
資深藝人楊繡惠以好個性在演藝圈聞名，得到許多後輩讚賞，人緣頗佳，敢怒敢言的講話風格更是深受觀眾喜愛。然而她今（1）日深夜突然在臉書上拋出震撼消息，表示「未來將不演八點檔、不接外景遊戲節目」讓不少粉絲相當經驗，直言「內幕不單純」引起討論話題。
楊繡惠今（1）日半夜在臉書上公佈消息，寫下「我正式發布，不演八點檔，不接外景遊戲節目，之前有接的我會完成」一番言論讓不少粉絲措手不及，不少人網友猜測「台灣外景遊戲節目不就只有幾個？有內幕嗎？」、「姊怎麼啦？這麼突然嗎？」、「喜歡看繡惠姐去外景遊戲節目耶QQ」、「感覺事情不單純嗚嗚QQ不捨繡惠姐」、「真假！我最愛看妳上《飢餓遊戲》耶....我要哭了嗚嗚」。
不過也有許多粉絲支持楊繡惠的決定「支持繡惠姐的決定！放下是最高境界，多點時間陪家人」、「雖然看不到妳上《飢餓遊戲》了....但還是支持妳」、「支持繡惠姐啦！預祝一切平安順利」、「不要太累是對的，偶爾出來串串場，讓我們笑一笑也很好」。
事實上，9月30日時，楊繡惠就在臉書發文氣罵「很多人利用粉絲的偏愛而予取予求」，痛批這些人相當可惡，她說「這些被人榨走錢財的粉絲，有些是年老的婆婆，有些是賺錢賺得很辛苦的人，令她看了感到不捨」如今突然又宣布退出八點檔以及外景遊戲節目的行列，讓不少粉絲相當驚訝。（編輯：張嘉哲）