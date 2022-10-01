妹在家坐月子！她見「老公偷喝乳汁」現場 手放褲襠嚇瘋
「老公偷喝我妹的乳汁！」一名女網友透露，妹妹回老家坐月子，但是卻經常發現「每次擠完的奶怎麼都會少一點」，原本姐妹倆不以為意，但直到某天晚上，該女網友竟然直擊老公「喝乳汁現場」，且一手在褲檔裡抖動，讓她完全嚇爆，不知道如何是好，引起網友熱烈討論。
一名人妻在「Dcard」貼文指出「最近妹妹回娘家坐月子，而我和老公目前跟我爸媽一起居住，因為我妹的產乳量比較大，所以會將多餘的奶水存放在冰箱，但我某天晚上要去冰箱拿巧克力吃時....卻看到我難以接受的一幕，我老公他竟然一手拿著妹妹的乳汁，一手放在他褲襠裡動.....兩人就這樣對視好幾秒」。
「當下老公故作鎮定蓋起乳汁瓶身，手隨即抽出褲管， 關好冰箱就離開廚房了」人妻提到「當晚我驚恐到徹夜難眠，也不敢跟我老公說半句話，到了隔天早上，老公還若無其事吃早餐，甚至與媽媽和我說話，吃飽後才出門上班」這荒謬的事情讓人妻困惑的說「這實在讓人非常衝擊，我也不知如何與老公繼續相處，我該怎麼向其他家庭成員談論這件事？」
貼文一出，網友紛紛傻眼到不行「老公喝你妹妹的乳汁打手槍，換做是我，我怎麼想都無法維持這段婚姻耶」、「這世界上真的無奇不有…低卡總是讓我看到世界的驚悚面…到底多噁的人才會做出這種事」、「我宣判直接離婚....」、「這個我真的不行，真的太噁心了＝＝」、「我到底看了什麼啊....」、「太噁了啦，完全無法接受」、「真希望是創作文，這真的刷新我的三觀了，勸離婚」。（編輯：張嘉哲）