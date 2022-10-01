台鹽礦泉水爆紅！「底部藏跑車」圖片瘋傳 眾喝10年不知
你愛喝台鹽礦泉水嗎？近日就有網友發現台鹽礦泉水的底部設計有小巧思，從某一個特定角度看瓶底的話會發現有「一台跑車」的形狀，貼文曝光後不少網友紛紛驚呼「身為台鹽礦泉水忠誠者，竟然都不知道」、「喝幾十年不知道有車，酷到不行欸」而該品牌小編也特別發文感謝網友發現，引起討論。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「陪我老婆坐月子時，無聊發現一件事，台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車車....」只見貼出的照片，由於台鹽礦泉水底部設計是凹進去的設計，搭配瓶身和水中折射現象，看起來就像是一輛藍色跑車停在底部，形狀相當完整且明顯。
貼文一出，引爆五萬名網友按讚朝聖，不少人紛紛回應「台鹽高層：這個月鹼性水銷售量變超好你有頭緒嗎？台鹽員工：我怎會知道？」、「設計師的苦心終於被發現.....」、「天啊真的是嚇到，我今天才知道」、「好好笑，我馬上拿出來看真的有」、「太酷了，我也找到我的跑車」、「好好笑，真的有一輛跑車」、「剛剛馬上去冰箱拿來看，真的有藍色超跑ㄟ！」、「我家喝這瓶水十幾年都不知道哈哈」。
而由於貼文觸及高到不行，讓該網友幽默地說「夭壽，這麼多讚喔，麻煩台鹽跟我聯繫業配費用，小弟賺個奶粉錢謝謝」笑翻不少人，而台鹽礦泉水小編也分享該貼文，感謝這名網友的細心觀察，並表示「創意無價，想像力製造所！原來台塩海洋鹼性離子水裡有超超級跑車！不變的好水，多變的創意！」意外掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）