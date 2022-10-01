台南人不甘心！遭《台北女子圖鑑》嫌醜　網推6正妹反擊

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其中彩妝公司主管面試時更是直接說「你不是台北人吧？就你這個妝，你去應徵一百間公司也沒用」由於當時林怡珊的妝容較為浮誇，讓不少台南人相當傻眼表示「摁？台南人就有這樣化妝？」、「台南人誰會化這個妝容啊不要醜化我們好嗎」、「可惡直接被醜化，不會台北人都覺得我們南部人都這個妝容吧哭哭」。
而也有網友相當幽默，製作梗圖，在彩妝公司主管面試問出「你不是台北人吧？」時，將林怡珊換成周子瑜並說「對啊！我台南人」，讓不少網友笑翻說「還有林志玲也可以派出來！笑翻」、「台南超多天然美女的好嗎？」、「周子瑜跟林志玲先站出來反擊再說了啦」、「非常棒，一秒反擊」、「這部題材真的非常棒，可惜了刻板印象真的太深QQ」、「台南的妹子才香懂不懂！但我還是會想看編劇最後會把桂綸鎂變怎樣！」
除此之外醫師杜承哲也透過臉書粉專發出「台南女子圖鑑」，裡頭就包括「氣質音樂才女」藝人林逸欣、B咖天后「台灣濱崎步」王彩樺；台灣第一名模「林志玲」；韓國人氣女團TWICE的台灣成員「周子瑜」、中信兄弟啦啦隊人氣成員「峮峮」以及網紅郭鬼鬼，幾位公眾人物都是正港的台南人，讓不少網友笑翻表示「醫師太有梗了！6大美女大集合反駁」。（編輯：張嘉哲）