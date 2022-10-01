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台南人不甘心！遭《台北女子圖鑑》嫌醜　網推6正妹反擊

▲由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》日前播出第三集，話題度超高。（圖/Disney+）
▲由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》日前播出第三集，話題度超高。（圖/Disney+）

編輯中心/綜合報導

2022-10-01 10:55:29

由桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》改編自日本《東京女子圖鑑》，內容描寫一名出生在台南永康的女主角到台北追夢的故事，由於卡司陣容相當強，加上網路行銷，在還沒播出就引起廣大關注，不過近日連續幾集上映之後，讓不少在故事背景下的台南人以及台北人相當傻眼，引起巨大話題。然而其中劇中一幕就有提到女主角妝容不佳問題，讓不少台南人笑說「看來只好推周子瑜以及林志玲出面回擊了」笑翻許多網友。

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《台北女子圖鑑》目前播到第三集，然而由於每一集的設定面向都不太相同，因此往往播出之後就有大批被演出的在地人會發表意見，像是在某一集，女主角林怡珊（桂綸鎂飾）去面試彩妝公司時，結果遭到彩妝公司主管（六月飾）刁鑽提問考倒。

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▲主角林怡珊（右一）到彩妝公司面試，結果因為妝容問題遭到彩妝公司主管刁鑽提問，引起觀眾討論。（圖/迪士尼提供）
其中彩妝公司主管面試時更是直接說「你不是台北人吧？就你這個妝，你去應徵一百間公司也沒用」由於當時林怡珊的妝容較為浮誇，讓不少台南人相當傻眼表示「摁？台南人就有這樣化妝？」、「台南人誰會化這個妝容啊不要醜化我們好嗎」、「可惡直接被醜化，不會台北人都覺得我們南部人都這個妝容吧哭哭」。

而也有網友相當幽默，製作梗圖，在彩妝公司主管面試問出「你不是台北人吧？」時，將林怡珊換成周子瑜並說「對啊！我台南人」，讓不少網友笑翻說「還有林志玲也可以派出來！笑翻」、「台南超多天然美女的好嗎？」、「周子瑜跟林志玲先站出來反擊再說了啦」、「非常棒，一秒反擊」、「這部題材真的非常棒，可惜了刻板印象真的太深QQ」、「台南的妹子才香懂不懂！但我還是會想看編劇最後會把桂綸鎂變怎樣！」

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▲醫師杜承哲也發出「台南女子圖鑑」跟上熱潮，讓不少網友笑翻表示「誰說台南人沒正妹！」（圖/醫師杜承哲臉書）
除此之外醫師杜承哲也透過臉書粉專發出「台南女子圖鑑」，裡頭就包括「氣質音樂才女」藝人林逸欣、B咖天后「台灣濱崎步」王彩樺；台灣第一名模「林志玲」；韓國人氣女團TWICE的台灣成員「周子瑜」、中信兄弟啦啦隊人氣成員「峮峮」以及網紅郭鬼鬼，幾位公眾人物都是正港的台南人，讓不少網友笑翻表示「醫師太有梗了！6大美女大集合反駁」。（編輯：張嘉哲）

▲《台北女子圖鑑》播出目前為止六大金句。（圖/NOWnews製作）
▲《台北女子圖鑑》播出目前為止六大金句。（圖/NOWnews製作）

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