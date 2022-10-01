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《全明星4》播出尷尬！她「擅長項目」遭慘電　觀眾傻眼

▲人氣綜藝節目《全明星運動會》第四季開播以來備受關注，採取全新賽制紅、黃、藍三組分開對抗。（圖／記者侯家瑜攝）
▲人氣綜藝節目《全明星運動會》第四季開播以來備受關注，採取全新賽制紅、黃、藍三組分開對抗。（圖／記者侯家瑜攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-01 13:05:43

人氣綜藝節目《全明星運動會》第四季開播以來備受關注，採取全新賽制紅、黃、藍三組分開對抗，目前已經進入第二輪的對抗，戰況由黃隊暫時取得領先。然而近日播出的最新一集當中，紅隊三連敗給黃隊，讓不少紅隊粉絲相當難過，而也有網友熱議隊員Yuri陳怡叡的表現，挖出她曾說自己擅長羽球，但上場後表現卻相當不如意。

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一名網友在「Dcard」貼文指出「有人知道專長的定義是什麼嗎？我羽毛球會拿起羽球拍就叫做專長了嗎？」只見貼出的照片中，網友挖出Yuri陳怡叡在第一集入場時的介紹，上頭寫著擅長運動為「排球、羽球以及拔河」。

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▲網友發現Yuri陳怡叡在首集選手介紹時，自稱擅長羽球運動。（圖/全明星運動會YT）
而網友之所以會如此發文，在於在上週末播出的最新一集當中，最後的羽球項目紅隊落敗，比賽採取三戰兩勝，紅隊派出于成炘、夏浦洋對上黃隊的彭尊、徐瑋澤，由黃隊驚險勝出；第二點紅隊則由Yuri、葉慈毓對上黃隊的壯壯、鄭靚歆，結果後半場Yuri出現接對方發球揮空多次失誤，最終原本比數緊咬，直接被黃隊拉開以15:9的成績直接落敗，黃隊二連勝奪下勝利。

這讓不少網友不滿表示「專長真的不要亂寫好嗎＝＝整個選錯人上去打，瘋掉」、「興趣完全不等於專長好嗎，Yuri是不是搞錯什麼啊？」、「我昨天才剛看完，我真的覺得公園阿嬤都打得比她好」、「被紅隊這集表現整個嚇傻，刷出新高度」、「我真的從來不想批評選手，但這寫專長打成這樣我身為紅粉真的痛哭」。

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▲陳怡叡搭配隊友葉慈毓出戰羽球雙打，結果表現不佳引起熱議。（圖/陳怡叡IG）
而面對觀眾批評，Yuri則在個人IG回應表示「嘿！我不會被這些雪上加霜的言論打倒！請你們不要擔心我！我依然會持續努力！謝謝大家幫我說話，關心我的狀況！但是我不想要看到支持我的人，因為我跟酸民筆戰，太浪費你們的時間了。對於這些致人於死地的謾罵批評，我清楚這些留言並不會幫助我贏得比賽或是成長，只會像沒有營養價值的病毒，擴散侵害我的心智，所以我不會往心裡去，因為我還要保持動力繼續努力前進！」正能量心態也讓不少粉絲表示「Yuri加油啊！衝刺！」、「Yuri加油！後面表現打臉這些觀眾」。（編輯：張嘉哲）


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