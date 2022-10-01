《全明星4》播出尷尬！她「擅長項目」遭慘電　觀眾傻眼

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而網友之所以會如此發文，在於在上週末播出的最新一集當中，最後的羽球項目紅隊落敗，比賽採取三戰兩勝，紅隊派出于成炘、夏浦洋對上黃隊的彭尊、徐瑋澤，由黃隊驚險勝出；第二點紅隊則由Yuri、葉慈毓對上黃隊的壯壯、鄭靚歆，結果後半場Yuri出現接對方發球揮空多次失誤，最終原本比數緊咬，直接被黃隊拉開以15:9的成績直接落敗，黃隊二連勝奪下勝利。
這讓不少網友不滿表示「專長真的不要亂寫好嗎＝＝整個選錯人上去打，瘋掉」、「興趣完全不等於專長好嗎，Yuri是不是搞錯什麼啊？」、「我昨天才剛看完，我真的覺得公園阿嬤都打得比她好」、「被紅隊這集表現整個嚇傻，刷出新高度」、「我真的從來不想批評選手，但這寫專長打成這樣我身為紅粉真的痛哭」。
而面對觀眾批評，Yuri則在個人IG回應表示「嘿！我不會被這些雪上加霜的言論打倒！請你們不要擔心我！我依然會持續努力！謝謝大家幫我說話，關心我的狀況！但是我不想要看到支持我的人，因為我跟酸民筆戰，太浪費你們的時間了。對於這些致人於死地的謾罵批評，我清楚這些留言並不會幫助我贏得比賽或是成長，只會像沒有營養價值的病毒，擴散侵害我的心智，所以我不會往心裡去，因為我還要保持動力繼續努力前進！」正能量心態也讓不少粉絲表示「Yuri加油啊！衝刺！」、「Yuri加油！後面表現打臉這些觀眾」。（編輯：張嘉哲）