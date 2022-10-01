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16歲少女無照魂斷北宜！他揭「4種後果」勸世：害人害己

▲北宜公路9/30上午傳出一起死亡車禍，年僅16歲周姓少女無照騎車自摔，慘遭對向行駛而來的水泥車輾斃。（圖/翻攝畫面）
▲北宜公路9/30上午傳出一起死亡車禍，年僅16歲周姓少女無照騎車自摔，慘遭對向行駛而來的水泥車輾斃。（圖/翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-01 14:27:30

新北市一名周姓少女（16歲）昨（30）日上午9時許，無照騎乘機車到北宜公路兜風，結果在一處右彎失控自摔，遭到水泥車輾過，消息引起社會關注。然而事後調查也發現該車是向男友所借，讓「未成年借車」的話題瞬間提升。知名重機攝影師火花羅就呼籲大家4大警訊，希望透過這次事件要大家好好宣導一下。

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火花羅得知16歲少女魂斷北宜之後，發文提到「我只想講說，如果你的朋友沒有駕照，不管是機車重機還是汽車，千萬不要借車給他，如果你借車給他，基本上就是下面兩條，第一罰單，借車給無照的人最少罰6000，最多罰12000，再多記一點；第二民事賠償基本上如果他撞死人，你可能就是連帶賠償」。

火花羅接著說「接下來還有第三刑事賠償，如果你借車給無照者，若他撞死人也『可能』得連帶受刑事責任的處罰，最後則是直接吊扣牌照，現在最新的規定我記得是吊扣駕照3個月」火花羅說「希望大家藉著這件事，去好好宣導一下，千萬不要借車給無照的朋友，害人害己啊！」

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▲重機攝影師火花羅呼籲，民眾千萬不要借車給「無照」的未成年人。（圖/翻攝畫面）
貼文一出，網友紛紛回應「真的要再三宣導！千萬不要借車給無照的人！」、「真朋友就是：明知他無照，絕對不借車」、「最慘的是大車司機撞死人刑事背負著過失致死罪，民事連帶賠償」、「就算有駕照我也會觀察那個人平常的駕駛習慣，更何況是無照！」、「台灣交通實在要再加強宣導啊...無照真的要罰全責而且要罰重一點...」、「還有不管發生什麼事情，車主都有些責任的，就算他身亡也一樣」、「真的絕對絕對不要借車給無照的人！」。

而據警方調查，由於周姓少女年僅16歲，依現行規定不可騎乘機車，警方在事發後已通知張姓機車車主，以及幫忙借機車給少女的林姓男友到場，並依《交通管理處罰條例第23條》對借車給未成年騎乘機車的車主張男開罰6000元到12000元，同時針對借輪胎被磨平的車輛給周姓少女騎乘一事，訊後依過失殺人罪嫌移送法辦，提醒民眾千萬不要亂借車給無照的未成年人。（編輯：張嘉哲）


 

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