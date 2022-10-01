Joeman合作「神級國師」！發合照不到1hr就出事 網幫QQ
專講棒球的YouTuber「台南Josh」因為以預測反指標聞名，常常只要被他嗨過（稱讚過）的球隊或者打者表現就會不佳，被許多球迷封為是「棒球界國師」。然而近日他公開與百萬YouTuber Joeman一起拍片的合影，讓不少網友擔心Joeman未來的事業，沒想到貼文不到1小時，Joeman就回報慘況，讓網友全部笑瘋幫QQ。
台南Josh日前在臉書上貼出與Joeman的合影表示「從大學就在看Joeman播星海了，很榮幸這次可以接到邀約一起拍片，今天一問之下才知道Joeman是同高中大我兩屆的學長！」透露這次拍攝的緣分相當奇妙。
然而網友都相當期待兩人跨界合作會拍出什麼影片，台南Josh僅語帶神秘地說「只能說背景的窗簾不是提示！真的不是拍奢華窗簾對決平價窗簾哈哈哈哈哈」由於兩個人平常拍攝題材相當不同，讓人好奇這兩人合體會擦出什麼火花。
然而搞笑的是，合照曝光之後，由於台南Josh以預測反指標聞名，Joeman先自嘲「希望不是最後一集」，網友則紛紛關心「Joeman你的台積電還好嗎？」、「九妹.....祝你未來事業順利了」結果貼文才發出去不到1小時，Joeman就留言驚呼「欸X我的台積電今天暴跌.....」讓不少網友全部笑翻「是不是體會到國師力量了？」、「國師是不是在拍片現場一直稱讚你！是不是！我就說他是國師」、「只好先幫九妹QQ了」讓台南Josh也出面笑虧「請問我均價600多的台積電是算奢華還是平價？」逗趣互動再次笑翻眾人。（編輯：張嘉哲）