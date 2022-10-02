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「白晝之夜」復活士林夜市！現場人頭攢動　網嗨：人炸多

▲「白晝之夜」復活士林夜市，現場人頭攢動，現場民眾嗨：「人炸多！」（圖／白晝之夜 Nuit Blanche 臉書）
▲「白晝之夜」復活士林夜市，現場人頭攢動，現場民眾嗨：「人炸多！」（圖／白晝之夜 Nuit Blanche 臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-10-02 07:11:41

2022全球性夜間城市藝術節「白晝之夜」（Nuit Blanche）於1日晚間登場，以士林文林路為中心，與附近的台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區4大展區串聯。今年活動已在今（2）日早上6時結束，不過官方在臉書專頁上PO出的現場照仍引起大眾關注，直呼「八百年沒看到士林這麼熱鬧了」。

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白晝之夜於臉書專頁發文，分享1日8點時士林夜市商圈的畫面，「每個人都是藝術現場的一員 」，照片中能看到現場人頭攢動，兩條大大的街道都塞滿民眾，可見活動人氣之高。此外也分享街道上的表演藝術團隊，「逼逼，藝術品不只在室內好好待著，表演節目也不是只有定點才有，流動的饗宴，正在不停有機創造」。

▲白晝之夜的活動中，士林街道上不時有表演節目。（圖／白晝之夜 Nuit Blanche 臉書） 
▲白晝之夜的活動中，士林街道上不時有表演節目。（圖／白晝之夜 Nuit Blanche 臉書） 
網友對此回覆「我人就在裡面….八百年沒看到士林這麼熱鬧了」、「這一天營業額爆百倍吧！」、「超級多人」、「好多人喔！」、「白晝之夜過後又會變回冷冷清清的」、「人也太多，感覺質感不見了！」。

▲如果不能親赴現場，也能線上收看實況直播，圖為藝術家台灣特技團。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
▲如果不能親赴現場，也能線上收看實況直播，圖為藝術家台灣特技團。（圖／2022臺北白晝之夜提供）
▲全都不許睡！法國DJ狄文斯今晚把臺北科學教育館1樓大廳變成「科學大舞廳」。（圖／2022臺北白晝之夜提供提供）
▲法國DJ狄文斯把臺北科學教育館1樓大廳變成「科學大舞廳」。（圖／2022臺北白晝之夜提供提供）
據悉，全球性夜間城市藝術節「Nuit Blanche 白晝之夜」2002年創始於法國巴黎，根基於「都市創新」及「公共空間設計」兩大核心概念，強調以藝術手法融合環境特色表現城市之美，藉此拉近都市與人距離，台灣則在2016年於北門周邊首次舉辦。

2022台北白晝之夜舉辦於1日傍晚6點到2日清晨6點，以「士林大戲院」為主題，呼應跨夜限定美術館，以及發生在你我週遭的日常百態跟人間劇場，如同電影般，消縱即逝卻又恆久流傳的特性，讓大家走進士林，以全新視角重新認識這塊土地。4大展區分別在台北表演藝術中心、士林夜市、士林官邸公園和台北科學藝術園區，參觀體驗模式分為實體路徑、遠端參與及現場連線三種。（編輯：李惠婷）

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