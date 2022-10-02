12星座「十月運勢」來囉！巨蟹人際膠著　雙魚將有新變化

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進入到10月的牡羊寶寶將迎來忙碌的一個月，然而這忙碌非牡羊寶寶自身問題而起，常常是受到周邊的人拖累而發生的，也因此牡羊寶寶的精神及脾氣可能會處於一個一觸即發的緊繃狀態，口氣不好也是可預期的。或許還是要考慮下自身狀況，真的沒辦法掩護豬隊友時，直言拒絕對方的求助無妨，只是一定要好好說明自身是真得自顧不暇了，還有一定得堅定意志，不要因當下的狀況及氛圍就又軟下來，這樣只會讓結果變成吃力不討好的。
金牛座
金牛寶寶的10月會由月初的游刃有餘的緩慢步調突然的加速陷入有點慌忙的狀態。因為變化得過於迅速，所以臨機應變的果斷判斷力及不會過於執著事務的心態是這波變化中能否跟得上的關鍵能力。特別是如果是因為他人影響而導致的忙碌，可能是金牛寶寶無法依自己意思去選擇的狀態了，這樣的狀況之下，只能集中精神，壓下不滿的情緒，隱忍對應了！蹲下是為了跳得更高，金牛寶寶拗起來的時候，沒有人能耐得過你，金牛寶寶一定能撐過去的，加油吧！
雙子座
10月將是雙子寶寶的收成之月。堅持努力不懈的雙子寶寶終於可以在10月獲得回報，期望的結果順利入手，可說是得償所望，能感到幸福無比。洋溢在成功入手的幸福感的同時，感情仍是空窗的雙子寶寶也有可能邂逅與你十分合拍的對象，雙子寶寶不妨敞開心胸，勇於表達出埋藏於心中的想法，可能因此開拓出一條感情花路，或是人生道路的抉擇上，也能獲得許多不錯的建議，讓之後的人生旅途更順遂。
巨蟹座
10月的巨蟹寶寶不知咋地龜毛了起來，拘泥各種小事，猶如一隻鬥雞，人際關係陷入膠著情勢。僅管可能是因為自己是對的，而有所堅持，不過有時候就是得退一步讓對方有台階下，才是成熟的大人應有的處世之道。有時候，其實儘管你的觀點跟出發點是好的，但是過於強勢的表達方式，會讓對方沒辦法敞開心胸去接受你的觀點，何不將肩膀放鬆一下，心情輕鬆了，行動跟思緒自然會更清晰，穩定的情緒下說出的話，對方應該也會比較能無抵抗的去聆聽，較能感受到你的用意。
獅子座
10月的獅子寶寶似乎靈感大發，有著理想跟現實很接近的好運，所以不妨多多相信自己一些，傾聽自己內心的真實聲音來行動看看，說不定會得到比想像中更來得好的成就。不過也不需刻意的違反自己的主張，覺得這不是自己的做法時，也不要勉強自己遷就，爾偶稍微的偏離長久以來的形式模式是可被允許的，正向思考著這樣做或許會獲得好的展開，就肆意放手一試吧！
處女座
處女寶寶的10月可能會往新世界勇敢邁出步伐。盡可能的用多種不同的角度，觀點來思考，就能幫助自己找到許多的可能性，眼界也會因此變得能看得更寬更廣，不要因害怕變化而抗拒，勇於接受變化，少了抵抗的心理，處女寶寶就離成功之路更接近了。尤其月底的工作運勢會迎來高峰，所以現在開始就放開心胸，勇於接受各種變化及挑戰，就像騎腳踏車般慢慢加速的迎坡而上，準備攻頂吧！
天秤座
天秤寶寶10月會迎來一波好運，尤其是直覺彷彿被開了掛，常能在迷惘之時，相信直覺會幫助你做出不少準確的判斷，所以天秤寶寶需要的只是自信的建立，近期不妨多多試著倚賴自己的直覺去行動吧！如果還是有猶豫的時候，別忘了發揮天秤寶寶一向優秀的洞察力，兩種能力的相乘效果發威，走勢肯定是能朝你預期的方向發展的，此外，如果你感受到有違和感時，也要將這種感受勇敢的向周遭的人表達出來，或許會出現能聽取你意見，而主動給予意見協助你解決問題的貴人喔！
天蠍座
天蠍寶寶的10月可謂心想事成，事事都能順利推進。如果有一些醞藏在腹中已久的好點子，可以著手試著執行看看，10月絕對是施行任何計劃的最佳時點。萬事起頭難，跨出第一步需要較多的勇氣跟努力，但是步伐一旦邁出了，無形的想成功的動力會自然而然的推動你往前，有助你順遂完成計劃！本月的根本就是動，一切都會越動越美好！天蠍、天蠍！ GO！ GO！ GO！
射手座
射手寶寶的10月是執行斷、捨、離最好的時候。不論是家中環境，辦公桌的整理或是心情的整理也都適合進行，將不需要的東西，情緒放下，因為放手而能帶來好運或是轉機，有空間自然就會有好運氣流動進來，就當被騙，不妨從房間的物品，衣物整理開始著手吧！單身射手寶寶的戀愛運不差，不過因一時觸動的剎那而帶來的戀愛情感總是不容易持久，射手寶寶要能破除這個模式，還是從長久的友人中來發展才會比較穩定。
魔羯座
秉持初心是魔羯寶寶的10月課題。碰到過不去的坎而佇立不前時，或是一慌就可能不慎選擇鑽入死胡同時，或是完全想不出下一步時，其實這些重要時刻的解答，往往從過往魔羯寶寶的經歷裡，其實是可以找出最佳解答的，所以儘管每天有諸多的不滿，但是魔羯寶寶只要能莫忘初心，回想起原點的自己，在今時的環境之下，當時的自己會是怎樣的心情？這樣一波思考操作下，或許能把你已經忘記了的初心再次找回，因此而豁然開朗迎刃而解。
水瓶座
10月的水瓶寶寶能獲得許多正向的評價，贊同你想法跟做法的人增加不少，讓水瓶寶寶信心大增，似乎能更正向且積極的去施行自己的想法。所以即使遇到不認同自己的人的時候，不要被對方的氣場一壓就動搖了自己的判斷是非常重要的，尤其這個月不妨三步併兩步的動起來，展現出積極活力的水瓶寶寶，魅力是很大的，你將會因此獲得更多的支持，困擾著你的那些問題將不順利解決，不復存在，猶如出了隧道般的獲得光明霎那時般的喜悅。
雙魚座
雙魚寶寶將迎來變化之月。舉凡新舊交替的變化、周遭環境及人際關係的變化、自身想法及興趣的變化…等等，不管是哪種變化，雙魚寶寶只要不抗拒，能放開心胸去面對及接受這些微細變化，反而可能會激發出對新事物的興趣。又有些時候的變化是需要一些挑戰精神去面對的，迎接這樣的變化挑戰或許會有諸多不安，但是重要的是勇於面對的心態，雙魚寶寶能夠有別以往的逃避心態，勇敢面對的話，會迎來意外的好運喔！（編輯：李惠婷）
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