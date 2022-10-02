外送驚見「客浴巾滑落」！重要部位看光 網嚇：職業傷害
台灣外送產業發達，在路上隨時能看到正在工作的送餐人員，但誰又知道他們剛剛經歷了什麼事情呢？就有一位外送人員上網發文，表示某天將餐點送達地點，叫餐人卻不接電話也不開門，過了好久才匆匆傳訊息請人上樓，好不容易見到面，不料下一秒男客人腰上的浴巾在面前直直滑落，重點部位直接暴露在空氣中，令他尷尬萬分。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，說明近日接獲一則令他難以忘懷的訂單。原PO當天接單後用最快的速度取餐、送餐，可是叫餐人卻不接電話也不開門，讓他只能站在樓下乾等，直至外送APP中的計時器時間快結束才傳來訊息，叫原PO直接將餐點送上5樓。
上樓之後發現有個半裸的男子站在門口，全身上下僅有下半身圍著浴巾，原PO不以為意，認為可能剛剛在洗澡，而在翻找錢包找錢給客人時，對方的浴巾突然直直往下滑落，原PO的視線又恰巧正對生殖器的方向，甚至發現上頭還戴著保險套，這令他崩潰至極，「我送餐速度太快真是不好意思，打擾你們做人時間，下次麻煩打完X再叫餐好嗎？」。
這離奇的經驗引得不少網友關注，回覆「為了台灣的少子化忍一忍吧，相忍為國」、「他增產報國，你相忍為國」、「拿餐一下下就好」、「要去洗眼睛了啦」、「天呀！職業傷害」、「在這生育率超低的狀況下，人家拼命嘗試是否能夠增產報國....而且又怕耽誤你的時間連褲子都沒穿就衝出來取餐這麼有誠意的情況下，就原諒他一次吧！」。 （編輯：李惠婷）