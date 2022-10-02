女壘／楊依婷關鍵安打　嘉南鷹一日兩勝

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楊依婷關鍵安打 福添福嘉南鷹擊敗新北凱撒
2022企業女子壘球聯賽今(1日）（六）新北三重棒球場進行下半季第六週賽事，福添福嘉南鷹靠著柯夏愛連續2場完投7局失2分好投，加上7局上楊依婷一棒敲出致勝安打，終場以4:2贏球，拉出2連勝。
此役嘉南鷹推出柯夏愛主投，她撐完7局被打8安打失2分，其中也飆出2次三振拿下勝投。
新北凱撒6局下由「大砲」江慧娟開轟，一棒追平比數，關鍵7局上，余翌瑄上場，沒想到被柯佳慧、楊依婷連續安打失分，鄧宇媜補上右外野安打，也讓比數超前到4:2，讓嘉南鷹最終以2分之差贏球。
楊依婷單場3支安打猛打賞，獲選單場MVP，還有貢獻2支二壘安打。
陳詩婷3分砲 新世紀黃蜂轟倒兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今(1日）（六）新北三重棒球場進行下半季第六週賽事，新世紀黃蜂火力全開，全場14支安打，尤其潘竹瑜猛打賞貢獻3打點，加上陳詩婷也開轟，最終新世紀黃蜂以10:1贏球。
此役新世紀黃蜂推出王牌蔡珈蓁先發，他主投4局僅被打6安打失1分，第二任投手施彩芸後援3局沒有被打任何安打，精彩守住勝利。
新世紀黃蜂打線兇猛，首局就由潘竹瑜敲安先馳得點，邱安妮貢獻中外野長打，一口氣又追加分數。
2局下黃蜂打線再度發威，潘竹瑜又擊出左外野二壘安打攻下2分，陳詩婷大棒一揮，轟出中外野3分砲，單局黃蜂攻下6分奠定勝基。
嘉南鷹林志霙再見安打 氣走臺北臺產熊讚
2022企業女子壘球聯賽今(1日）（六）新北三重棒球場進行下半季第六週賽事，福添福嘉南鷹一日兩勝，在第二場比賽以6:5險勝臺北臺產熊讚，林志霙擊出再見安打，獲選MVP。
這場比賽福添福嘉南鷹投手車輪戰，陳靖瑜2.2局失1分，吳佩怡中繼4局失3分，柯夏愛後援0.1局拿下勝投。
兩隊此役你來我往，臺北臺產熊讚首局就有攻勢，靠著溫雅柔適時安打先馳得點，不過下半局嘉南鷹打線回擊，由重砲李思詩開轟反超。
4局上臺北臺產熊讚雙盜壘戰術奏效，加上林沛昀敲安後、謝雅琪高飛犧牲打又追加3分，不過嘉南鷹打線在5局由柯佳慧開轟超前。
眼看守住勝利就可贏球，但是6局上臺北臺產熊讚又靠著林沛昀左外野安打追平比數，關鍵7局下，福添福嘉南鷹由柯佳慧又敲出左外野二壘安打，林志霙一棒敲出左外野再見安打，驚險贏球。