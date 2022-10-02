超模上空出場被設計師噴漆！「10分鐘變洋裝」神奇畫面曝
巴黎時裝周目前正如火如荼的展開，各大精品品牌都拿出自己的全新設計，活動受到全球矚目，然而說到近日最引起話題的絕非2013年創立的巴黎小眾品牌Coperni，日前他團隊在伸展台上攜手超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）上演一場「噴墨製衣秀」，讓在場所有人驚呆，影片曝光後更是震撼全球。
超模貝拉哈蒂德為法國時尚品牌Coperni壓軸走秀，只見她一出場時，全身僅穿一件底褲，並用手遮住胸前兩點，一時讓所有人驚訝發生什麼事，然而走上伸展台之後結局大逆轉，兩名設計師助理搬出「噴槍」，有如噴漆一般開始在貝拉哈蒂德身上揮灑。
接著神奇的事情發生了！在貝拉哈蒂德身上的顏料乾涸後，竟然出現了布料的質感，接著助理將衣服的領口和裙擺整理好，並剪出開衩，一件合身剪裁的「白色洋裝」就穿在貝拉哈蒂德身上，從走秀影片看來，根本完全跟一般布料完全沒有差異，且這一切就發生在短短10分鐘內。
而影片曝光之後，在社群上引起廣大迴響，不少網友紛紛回應「太驚艷了！尤其又是貝拉哈蒂德出場」、「上空出場時實在太驚艷了....」、「非常的厲害！相當佩服」、「噴墨洋裝實在很有想法」、「為何那樣的噴墨能變出這樣的洋裝呢？太神奇了」、「這真是太神奇了，時裝秀不是蓋的！」（編輯：張嘉哲）