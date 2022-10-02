女童正確造句被扣分！母追問後暈倒 網笑：說出心裡話啦
小朋友天馬行空，總能做出令大人百思不得其解的有趣行為。一名母親某次在幫小孩檢查作業，發現一個用「由於...所以...」的造句題目，可是妹妹的回答明明沒有問題，老師卻在正確的句子旁畫線並打上問號，於是她追問小孩究竟怎麼回事，不問不知道，一問竟得知了妹妹的「奇特想法」，令眾人忍不住哈哈大笑。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，圖片上是一張國文考卷，請小朋友利用「由於...所以...」造句，而妹妹答案上填著：「由於我沒有帶課本，所以老師叫我去外面站」，看起來答案並無不妥，可老師卻用紅線將「所以老師叫我去外面站」畫線、打問號，甚至還扣了分，這讓媽媽看到後非常疑惑。
原PO接著逼問女兒，這才知道現在的答案已是訂正過的內容，原先妹妹的造句是寫「由於我沒有帶課本，所以老師去外面站」，而被老師畫線打問號的地方就是「老師去外面站」這句。對此女兒辯駁這只是想像造句不是事實，不應該被扣分，奇特的邏輯令媽媽又無奈又好笑。
網友回覆「老師自責，所以自己去外面罰站，是個好老師」、「有橡皮擦過痕跡！叫老師去外面罰站，你女兒把自己當成老師了」、「因為妳沒帶課本所以老師去外面站沒扣妳5分就不錯了」、「真相只有一個！ 站的也只能一個！」、「養不教，父之過，教不嚴，師之惰。原句沒錯啊，老師該罰」。
原PO加碼爆料，曾經有一題要用「霧裡看花」造句，女兒寫「以樂，你能說說『霧裡看花』是什麼意思嗎？」，媽媽看到後覺得奇怪，但並沒有追問原因，直至看到老師批改完的備註「不要抄課本」，才知道女兒又調皮了！（編輯：李惠婷）