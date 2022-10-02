環球購物中心週年慶殺紅眼！滿3千送9百　17元美食買1送1

2022百貨週年慶開打！Global Mall環球購物中心首波10/6～10/19推出「17週年慶。一起趣旅遊」，主打線上＋線下最高30%回饋，大店消費滿3000元最高送900元、車站店滿2000元送600元；首四日還拉高門檻加碼回饋滿萬最高送1800。攜手「懶得鳥你」打造跨國旅遊超萌卡友禮；呼應17週年祭出17元餐飲美食、買一送一或5折起優惠價。10/6～10/31首度大手筆玩「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即可立即抽獎，有機會獲得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車、福容飯店住宿券等價值超過600萬元的獎項；所有參加超級點數大樂透的會員，還能加碼再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。
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Global Mall環球購物中心首波10/6～10/19主打「17週年慶。一起趣旅遊」，祭出線上＋線下雙回饋，最高回饋30%，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店，消費滿3000元最高送900元（600元實體電子禮券＋300元Online抵用券），包括會員單筆消費滿3,000元送限量600元（300元實體電子商品禮券+300元Online抵用券），加上刷GMpay綁定Global Mall聯名卡滿3,000元送300元電子商品禮券，總計滿3,000元最高送900元；10/6～10/9首四日新北中和、桃園A8及屏東市，首度加碼祭高門檻滿額贈，於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿10,000元最高送1,800元電子商品禮券。