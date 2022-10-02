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環球購物中心週年慶殺紅眼！滿3千送9百　17元美食買1送1

▲2022百貨週年慶開打！Global Mall環球購物中心首波10/6～10/19推出「17週年慶。一起趣旅遊」，主打線上＋線下最高30%回饋，大店消費滿3000元最高送900元；首四日還拉高門檻加碼回饋滿萬最高送1800。攜手「懶得鳥你」打造跨國旅遊超萌卡友禮；呼應17週年祭出17元餐飲美食、買一送一或5折起優惠價。玩「超級點數大樂透」，可抽17萬元環球禮券、iPhone14等價值超過600萬元的獎項；所有參加超級點數大樂透的會員，還能加碼再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022百貨週年慶開打！Global Mall環球購物中心首波10/6～10/19推出「17週年慶。一起趣旅遊」，主打線上＋線下最高30%回饋，大店消費滿3000元最高送900元；首四日還拉高門檻加碼回饋滿萬最高送1800。攜手「懶得鳥你」打造跨國旅遊超萌卡友禮；呼應17週年祭出17元餐飲美食、買一送一或5折起優惠價。玩「超級點數大樂透」，可抽17萬元環球禮券、iPhone14等價值超過600萬元的獎項；所有參加超級點數大樂透的會員，還能加碼再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-02 17:31:51

2022百貨週年慶開打！Global Mall環球購物中心首波10/6～10/19推出「17週年慶。一起趣旅遊」，主打線上＋線下最高30%回饋，大店消費滿3000元最高送900元、車站店滿2000元送600元；首四日還拉高門檻加碼回饋滿萬最高送1800。攜手「懶得鳥你」打造跨國旅遊超萌卡友禮；呼應17週年祭出17元餐飲美食、買一送一或5折起優惠價。10/6～10/31首度大手筆玩「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即可立即抽獎，有機會獲得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車、福容飯店住宿券等價值超過600萬元的獎項；所有參加超級點數大樂透的會員，還能加碼再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。

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Global Mall環球購物中心首波10/6～10/19主打「17週年慶。一起趣旅遊」，祭出線上＋線下雙回饋，最高回饋30%，於新北中和、桃園A8、A19及屏東市指定專門店，消費滿3000元最高送900元（600元實體電子禮券＋300元Online抵用券），包括會員單筆消費滿3,000元送限量600元（300元實體電子商品禮券+300元Online抵用券），加上刷GMpay綁定Global Mall聯名卡滿3,000元送300元電子商品禮券，總計滿3,000元最高送900元；10/6～10/9首四日新北中和、桃園A8及屏東市，首度加碼祭高門檻滿額贈，於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿10,000元最高送1,800元電子商品禮券。

板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站四大車站店，則是會員使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，單筆消費滿2000元最高送600元（400元實體電子商品禮券+200元Online抵用券）。

而且全台八店皆有獨家行動支付回饋，於Global Mall使用悠遊付，每週五六日享單筆消費滿399元送限量40元現金回饋券；刷台灣Pay單筆滿300元即可享該筆金額現折20%，每筆交易折扣上限200元。而「環球Online」線上購物同步推超值優惠，10/1～10/15祭「點數5倍送」，於線上單筆消費滿100元加碼贈5點（原100元獲得1點。每會員每日回饋上限為300點）。同時還有滿3,000元領券現折200元、滿5,000元領券現折500元等滿額贈，及全站滿699元免運服務。

今年週年慶Global Mall環球購物中心攜手日本高人氣貼圖「懶得鳥你」合作跨國旅遊超萌卡友禮，包括懶得鳥你好想出國夾鏈袋、懶得鳥你暖暖毛毯、懶得鳥你運動毛巾、懶得鳥你布質收納籃、懶得鳥你造型飲料提袋、懶得鳥你盥洗包、甚至安全帽與12吋玩偶等獨家好禮等你兌換。

呼應17週年Global Mall環球購物中心祭出17元餐飲美食、買一送一或5折起優惠價。10/4「一号基地」首度進軍百貨，位於Global Mall板橋車站2樓，以日式居酒屋結合餐酒館概念，提供日式創意料理，10/4～10/31兩人同行即可玩幸運優惠轉盤乙次，最高可享全單8折優惠；10/6～10/19胡麻豆腐沙拉限時優惠5折（每日限量）；10/6～10/31每桌消費滿1,717元享培根角椒串17元限量優惠價（原價120元）；10/20～10/31好菜「買1送1」，點廣島炸牡蠣佐塔塔醬送揚出豆腐（每日限量）。南港車站10/6想想咖哩「奶油歐姆蛋咖哩飯」限量加17元多1件、10/7武松殿「蜂蜜大鼓麵包」限量加17元多1件；Global Mall新北中和推首五日至大河屋點購指定丼飯享限量買1送1等。

10/6～10/31首度大手筆玩「超級點數大樂透」，會員扣點數30點即可立即抽獎，有機會獲得17萬元環球禮券、iPhone14、中華電動機車、福容飯店住宿券等價值超過600萬元的獎項；所有參加超級點數大樂透的會員，還能加碼再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3。

▲創意日式料理居酒屋「一号基地」首度進軍百貨，位於板橋車站2樓，以日式居酒屋結合餐酒館概念，主打年輕及上班族客群。（圖／記者蕭涵云攝）
▲創意日式料理居酒屋「一号基地」首度進軍百貨，位於板橋車站2樓，以日式居酒屋結合餐酒館概念，主打年輕及上班族客群。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall環球購物中心攜手日本高人氣貼圖「懶得鳥你」合作跨國旅遊超萌卡友禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall環球購物中心攜手日本高人氣貼圖「懶得鳥你」合作跨國旅遊超萌卡友禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall新北中和於10/1～11/23將開設超人氣《Peanuts花生漫畫》史努比限定快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall新北中和於10/1～11/23將開設超人氣《Peanuts花生漫畫》史努比限定快閃店。（圖／記者蕭涵云攝）

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