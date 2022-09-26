2022百貨週年慶全攻略！新光三越、微風等時間優惠一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北101購物中心：9/1(四)～10/10(一)
刷台北101聯名卡消費，流行美妝單筆每滿3,000送300抵用券（10%）、國際精品筆每滿8,000送800（10%），珠寶腕錶及其他指定店家單筆每滿30,000送1,800抵用券（6%），再獨享筆筆消費2%購物金點數回饋；若即時申辦「101無限卡」則是筆筆3%回饋。
超過20家銀行信用卡除推出刷卡滿額禮回饋，也可享流行美妝單筆每滿6,000送600抵用券（10%）、國際精品筆每滿15,000送1,500抵用券（10%）、珠寶腕錶及其他指定店家單筆每滿60,000送3,600抵用券（6%）；信用卡分期，單筆滿50,000元再加贈價值500元的2,000點購物金點數（+1%）。9/1～10/10當日消費累滿50,000元，即可兌換「台北101 X CHARLES & KEITH第19代紀念小熊」。
BELLAVITA寶麗廣塲：9/12(一)～9/25(日)
活動期間，當日於全館消費累計滿50,000元，即贈Nachtmann貴族熱飲馬克杯乙件或finestone cafe & jewelry雙人自助餐乙份或會員點數166點；滿150,000元，即贈日本柳宗理雙網紋鐵炒鍋乙件或厲家菜御膳料理雙人套餐乙份或會員點數500點；滿500,000元，即贈SHANG XIA上下棋樂融融跳棋茶禮盒乙件或合鍋物頂級鍋物料理四人套餐乙份或會員點數1666點；滿1,000,000元，即贈日勝生加賀屋國際溫泉飯店園景半露天風呂套房一泊一食乙份或L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳四人套餐乙份或會員點數3500點。
消費滿8,000元～20萬元更能加碼抽獎，有機會獲得勞瑞斯牛肋排餐廳四人套餐、bar & restaurant a³新義式餐廳雙人下午茶、或BELLAVITA酬賓券一千元；滿20萬元以上，獎項還會再加碼，北投麗禧溫泉酒店雅緻山景套房一泊一食、德國行李箱、侯布雄法式茶點沙龍 雙人下午茶、BELLAVITA酬賓券兩千元等好禮。
微風廣場：9/15(四)～10/3(一)
化妝品、女鞋滿3,000元送3000點（300元），流行名品、飾品滿5,000元送5000點（500元），國際精品滿10,000元送10000點（1000元），珠寶、手錶滿30,000元送15000點（1500元）。「微風南京」全館消費（微風超市、餐飲、部分品牌除外）滿3,000元送3000點（300元），指定品牌滿10,000元送5000點（500元）。活動期間加碼抽「長榮航空（東南亞／東北亞）不限航點雙人來回商務艙機票」各1名，微風會員憑當日全館單筆消費滿6,000元，即可參加乙次抽獎，12,000元即可參加兩次抽獎，以此類推。
微風南京：9/15(四)～10/3(一)
全館（餐飲、微風超市、部分品牌除外）滿3,000元送3000點，指定品牌滿10,000元送5000點。活動期間加碼抽「Samsung Galaxy Note20 Ultra 512G」、「Samsung Galaxy Note20 5G手機」、「Samsung Galaxy Watch3(金)」各1名，微風會員憑當日全館單筆消費滿6,000元，即可參加乙次抽獎，12,000元即可參加兩次抽獎，以此類推。
誠品生活站前店：9/23(五)～10/10(一)
全館當日累計消費滿3,000元送全館400元電子抵用券，首7日會員滿額另加贈200元指定餐飲電子抵用券。
誠品生活南西店：9/23(五)～10/31(一)
9/23～10/10全館當日累計消費滿5,000元送800元電子抵用券，美妝香氛滿3,000元送400元電子抵用券，會員當日累計滿20,000元再贈700元電子抵用券。
誠品生活信義店：9/23(五)～10/31(一)
9/23～10/10全館當日累計消費滿5,000元送全館500元電子抵用券；9/23～09/25會員當日累計滿5,000元送1,200元電子抵用券，會員當日累計滿20,000元送4,700元電子抵用券；9/26～10/10會員當日累計滿20,000元送2,500元電子抵用券。
誠品生活松菸店：9/23(五)～10/31(一)
9/23～10/10全館當日累計消費滿5,000元送700元電子抵用券，2F專櫃（不含知味市集），當日累計消費滿3,000送200元電子抵用券。
台北統一時代百貨 ：9/29(四)～10/2(日)
攜手高雄夢時代同步展
持統一時代聯名卡消費刷500
誠品生活西門店、武昌店：10/5(三)～11/7(一)
10/5～10/23全館當日累計消費滿5,000元送全館800元電子抵用券，首6日會員滿額另加贈200元電子抵用券。
誠品生活板橋店、新板店：10/5(三)～11/7(一)
10/5～10/23全館當日累計消費滿3,000元送300元電子抵用券，首6日會員滿額另加贈300元電子抵用券。
誠品生活R79：10/5(三)～11/7(一)
10/5～10/23全館當日累計消費滿2,500元送全館300元電子抵用券，首6日會員滿額另加贈全館200元電子抵用券。
美麗華百樂園：10/6(四)～10/23(日)
台北新光三越南西店：10/6(四)～10/23(日)
10/6～10/17全館累計滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿10,000送5,000點。「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送10,000點。
全球獨家首度祭出skm points扣點兌換精品廚電，包括「廚具界法拉利」義大利國寶Pinintarina廚具、「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電，還能抽獎價值186萬的賓士GLA 180。呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的寶特紗，推出環保材質露營系列，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款實用綠色卡友禮。
新光三越桃園站前：10/6(四)～10/30(日)
10/6～10/19全館累計滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿10,000送5,000點。「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送10,000點。
全球獨家首度祭出skm points扣點兌換精品廚電，包括「廚具界法拉利」義大利國寶Pinintarina廚具、「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電，還能抽獎價值186萬的賓士GLA 180。呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的寶特紗，推出環保材質露營系列，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款實用綠色卡友禮。
新光三越台中中港：10/6(四)～10/30(日)
10/6～10/19全館累計滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿10,000送5,000點。「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送10,000點。
全球獨家首度祭出skm points扣點兌換精品廚電，包括「廚具界法拉利」義大利國寶Pinintarina廚具、「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電，還能抽獎價值186萬的賓士GLA 180。呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的寶特紗，推出環保材質露營系列，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款實用綠色卡友禮。
新光三越嘉義垂楊：10/6(四)～10/30(日)
10/6～10/19全館累計滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿10,000送5,000點。「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送10,000點。
全球獨家首度祭出skm points扣點兌換精品廚電，包括「廚具界法拉利」義大利國寶Pinintarina廚具、「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電，還能抽獎價值186萬的賓士GLA 180。呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的寶特紗，推出環保材質露營系列，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款實用綠色卡友禮。
新光三越台南中山：10/6(四)～10/30(日)
10/6～10/23全館累計滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿10,000送5,000點。「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送10,000點。
全球獨家首度祭出skm points扣點兌換精品廚電，包括「廚具界法拉利」義大利國寶Pinintarina廚具、「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電，還能抽獎價值186萬的賓士GLA 180。呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的寶特紗，推出環保材質露營系列，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款實用綠色卡友禮。
新光三越高雄三多：10/6(四)～10/30(日)
10/6～10/23全館累計滿5,000送5,000點，化妝品單筆滿2,000送2,000點；名品／大家電／法雅客／ [i]Store單筆滿10,000送5,000點。「首五日skm pay限定」大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10,000送10,000點。
全球獨家首度祭出skm points扣點兌換精品廚電，包括「廚具界法拉利」義大利國寶Pinintarina廚具、「烤箱界LV」日本BALMUDA美型家電，還能抽獎價值186萬的賓士GLA 180。呼應ESG綠時尚，採用超過8萬支回收實特瓶製成的寶特紗，推出環保材質露營系列，包括輕便露營椅、摺疊購物袋、可拆保冰袋等共九款實用綠色卡友禮。
Global Mall環球購物中心新北中和：10/6(四)～10/31(一)
Global Mall環球購物中心板橋車站：10/6(四)～10/31(一)
Global Mall環球購物中心南港車站：10/6(四)～10/31(一)
Global Mall環球購物中心林口A9：10/6(四)～10/31(一)
宏匯廣場：10/6(四)～10/30(日)
比漾廣場新北永和：10/13(四)～11/7(一)
MITSUI OUTLET PARK三井林口店：10/14(五)～11/6(三)
台北新光三越信義新天地A4：10/20(四)～11/13(日)
台北新光三越信義新天地A8：10/20(四)～11/13(日)
台北新光三越信義新天地A11：10/20(四)～11/13(日)
微風信義：10/20(四)～11/13(日)
微風松高：10/20(四)～11/13(日)
微風南山：10/20(四)～11/13(日)
板橋大遠百、遠百信義A13：10/20(四)～11/20(日)
遠東百貨台北寶慶店：10/27(四)～11/30(三)
遠東SOGO百貨台北忠孝館：11/10(四)～11/21(日)
遠東SOGO百貨台北復興館：11/10(四)～11/21(日)
遠東SOGO百貨台北敦化館：11/10(四)～11/21(日)
遠東百貨板橋中山店：11/16(三)～12/20(四)
京站時尚廣場：11/16(三)～12/12(一)
大葉高島屋：11/17(四)～12/6(二)
台北SOGO天母店：11/30(三)～12/11(日)
🔸北部：桃園＋新竹
台茂購物中心：9/29(四)～10/24(一)
9/29～10/17全館滿5,000送400商品券（可累送）＋100主題餐廳券（活動期間每會員最多送2份），再加送200回購金（限10/18～10/31使用／活動期間每會員限送1份／不與專區重複兌換）。刷台茂聯名卡滿12,000再加送200商品券（活動期間每會員限換1份／限量1000份。限刷同一卡號簽單累計／已兌換專區滿額再加送恕不參加）。
中壢大江國際購物中心：9/30(五)～10/30(日)
化妝品／內衣／香氛，當日單筆滿3000元送300元，聯名卡友滿6000元最高送1000元。全館當日累計滿5000元送400元，聯名卡友滿6000元最高送800元。
新光三越桃園站前店、大有店：10/6(四)～10/19(一)
Global Mall環球購物中心桃園A8、A19：10/6(四)～10/31(一)
新竹大遠百：10/13(四)～11/16(三)
遠東百貨桃園店：10/20(四)～11/23(三)
遠百竹北店：10/20(四)～11/23(三)
遠東SOGO百貨中壢店：11/9(三)～11/20(日)
遠東SOGO百貨新竹巨城店：12/1(四)～12/12(一)
🔸中部：台中
廣三SOGO百貨：9/8(四)～10/10(一)
台中中友百貨：9/15(四)～10/24(一)
台中大遠百：9/22(四)~10/11(二)
太平洋百貨豐原店：9/29(四)～10/23(日)
新光三越台中中港：10/6(四)～10/30(日)
MITSUI OUTLET PARK三井台中中港店 ：10/14(五)～11/6(一)
🔸南部：嘉義＋台南＋高雄＋屏東
耐斯廣場：9/15(四)~10/5(三)
統一夢時代購物中心：9/29(四)～10/19(三)
新光三越台南中山店：10/6(四)~10/30(日)
新光三越嘉義垂楊店：10/6(四)~10/30(日)
SKM Park Outlets高雄草衙：10/6(四)~10/16(日)
Global Mall環球購物中心新左營車站：10/6(四)～10/31(一)
Global Mall環球購物中心屏東：10/6(四)～10/31(一)
漢神巨蛋購物廣場：10/13(四)～11/8(二)
MITSUI OUTLET PARK三井台南：10/14(五)～11/6(日)
南紡購物中心：10/20(四)～11/16(三)
屏東太平洋百貨：10/20(四)～11/7(一)
遠東百貨台南成功店：10/27(四)～11/30(三)
遠東百貨嘉義店：10/27(四)～11/30(三)
高雄大遠百：10/27(四)～11/30(三)
遠東SOGO高雄店：11/5(六)～11/20(日)
新光三越台南新天地：11/10(四)~12/4(日)
新光三越高雄左營店：11/10(四)～12/4(日)
漢神百貨：11/24(四)～12/25(日)
🔸東部：宜蘭＋花蓮
蘭城新月廣場：9/29(四)～10/30(日)
遠東百貨花蓮店：10/20(四)～11/23(三)