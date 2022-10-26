SOGO週年慶11/10登場！櫻桃小丸子超萌32款來店禮全攻略
2022百貨週年慶熱鬧滾滾！每年挑戰最強地位的遠東SOGO百貨喜迎35週年，攜手超萌日本國民卡通「櫻桃小丸子」，打造32款超實用的聯名來店禮，想要一個不錯過地通通收藏起來，必看這篇全攻略。11/10(四)壓軸登場的台北東區SOGO週年慶祭出百貨8折起、超市9折，國際精品滿2萬送2000，指定精品最高回饋達16%；並首度祭出「滿千送百」國際精品電子抵用券3館流通使用。董事長黃晴雯喊出全台7店週年慶業績目標118億，將挑戰比去年多出8億、成長1%！
遠東SOGO百貨35週年慶將於11/10(四)～11/21(一)為期12天轟動登場，每年大家引頸盼望的IP聯名來店禮，今年由大人小孩通吃的櫻桃小丸子來助攻，董事長黃晴雯分享一路紅遍昭和、平成、令和時代的櫻桃小丸子，就像陪伴大家挺過Y世代、Z世代、α世代的遠東SOGO百貨，一起傳達家庭歡樂、友誼萬歲的樂天精神。35週年慶一舉打造32款超實用的櫻桃小丸子來店禮，而且櫻桃小丸子還換上超美的和服造型，和花輪、小玉一起現身。
SOGO APP單筆滿500元就送超大有質感的「櫻桃小丸子晴雨雨用直傘」！其他品項也只要單筆滿1,000元就能兌換，居家可愛的「櫻桃小丸子兩用陶瓷湯碗組」、搭配花輪組成CP的「櫻桃小丸子陶瓷雙碗盤組」、「櫻桃小丸子純棉柔軟浴巾」，「櫻桃小丸子午茶對杯盤組」竟然是穿上和服的櫻桃小丸子和小玉被花圈包圍，實在太可愛了。
來店裡也關注現今最實用的環保用品，從櫻桃小丸子環保提袋&餐具吸管組（6入）、櫻桃小丸子保溫保冷分享瓶、櫻桃小丸子便攜保溫食物罐、櫻桃小丸子隔熱𣎴鏽鋼炫彩碗（2入）到櫻桃小丸子環保隨行冰霸杯都大手筆拿來送。竟然還有尺寸很能裝的「櫻桃小丸子多功能手提旅行袋」、軟萌「櫻桃小丸子舒適保暖毛毯」，幫大家準備好各時段、各館全攻略清單，一起來收藏。
SOGO台北店（忠孝館／復興館／敦化館）百貨8折起、超市9折，下載註冊SOGO APP，立即享有台北店SOGO週年慶6,500元電子折價券，指定品牌單筆滿3000元即可現折300元；還喊出「ONLY SOGO買貴奉送」挑戰業界最低價。三館更聯手奉上回饋，化妝品香氛／男女裝／寢飾／鍋具刷國泰世華CUBE卡合併最高回饋達14%；國際精品滿2萬送2000，指定精品最高回饋達16%；並首度祭出「滿千送百」國際精品電子抵用券3館流通使用。全館8大銀行滿6,000送300、4大銀行滿6,000送200。
為慶祝35週年忠孝館特別攜手70個與SOGO百貨一起成長至今的經典品牌，推出特別感恩回饋價，以及「35週年店長嚴選」、「35週年年度爆款夯品推薦」、「限日限量超值優惠」、「揪團爆買買越多省越多」等許多限定優惠主題區。復興館則有「抗通膨小資有感專區」、及全台週慶最齊全的「2023早春精品」。
遠東SOGO百貨更將挑戰最強美妝！祭出化妝品香氛單日單櫃消費滿6千送800元（600元周年慶電子抵用券＋100元特別優惠券＋100元餐飲優惠券）。忠孝館主打全國獨賣、首賣、限日限量必搶、及超值巨無霸組等。推薦11/10(四)首日限量SHISEIDO國際櫃乳霜王全台制霸組，優惠價4,680元（價值10,814元，4.3折限量800組），前200名再加贈SOGO禮券200元。
復興館主打香迷必蒐聖誕商品、獨家月曆、與限量禮盒，首日推出全台獨家ESTĒE LAUDER金三角明星經典組「買2送12」，優惠價7,425元，（價值13,578元，5.4折限量30組），再加贈SOGO商品券300元。則敦化館聚焦頂級保養高端品牌，當日單櫃憑快樂購卡消費滿2萬(含)以上加贈200元抵用券（限量300份）、滿5萬元(含)加贈600元抵用券（限量200份）。