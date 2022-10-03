解封前先吃爆！晶華攜日本料理鐵人親點8名菜 限8天開賣
現在距離10/13正式解封還有一段日子，不妨先在台灣吃爆懷念的日本味！晶華酒店跨海攜手「日本麻婆豆腐之父」、曾在《料理鐵人》節目中創下「中華料理67勝」的名廚陳建一，推出「料理鐵人川味分享餐」與「料理鐵人川味九宮格」兩款品項，4人分享餐每人只要745就能吃到正宗日式中華料理。陳建一主廚更親點「8大名菜」，像是夫妻肺片、川味棒棒雞、鐵人麻婆豆腐、四川乾燒龍蝦、鮮辣椒粉魚皮等等，即日起已經在「晶華美食到你家」開賣，讓你在解封去日本前就能輕鬆在家吃到爽！活動只到10/10，限時8天不容錯過。
這次開賣的料理中，陳建一主廚首推最廣為人知的「鐵人麻婆豆腐」，嚴選光滑、鮮嫩的豆腐，以特製的豆瓣醬、辣椒粉以及超過15種的辛香醬料調味以小火烹調，起鍋前淋上一層辣油增色添味，風靡全日本的人氣滋味；另一道「四川乾燒龍蝦」是以中式的快炒手法料理，將龍蝦剖半，抹上調味醃料後入鍋與蔥、蒜、醬油為主的醬汁拌炒，並加入特調番茄醬創造色澤更豔、香氣更足的美味。
鮮花椒粉皮魚的先於採用台灣石斑，佐以多款時令蔬菜所熬出的清湯為醬底，再佐以芹菜、洋蔥、辣椒、蒜薑、鹽等調味，接著襯上綠豆製成的粉皮，最後淋上辣鮮露，食用時可與粉皮攪拌著吃，更能吃出各式辛香料的味道；湯品夏草花燉土雞可滋補養生，選用貴有「御食」美稱的夏草花，與肉質緊實的台灣上等土雞肉、竹笙、柔韌多汁的干貝等食材與高湯一同蒸煮，保留夏草花與食材的高營養素，入喉清甜且潤肺。
上述3款主食、1款湯品搭配由麻辣夫妻肺片、蒜泥白肉、怪味豆腐川味棒棒雞所組成的開胃前菜，甜點則是香滑軟嫩的寒天杏仁豆腐，可供4人食用的分享餐，每組優惠價2980元（平均1人745元）。此外，針對單人用餐的族群，晶華也規劃了由上述餐點組合而成的「料理鐵人川味九宮格」，每份880元。
另外搶攻大啖秋蟹市場，台北喜來登也推出日式料理螃蟹饗宴，活動期間（10/3-11/30）於館內日本料亭「桃山」點購「精緻雙人黃金蟹宴」，以海鮮沙拉喚醒味蕾，香酥黃金蟹可樂餅佐上鹹香烏魚子美乃滋，重頭戲將黃金蟹拆殼取肉，與北海道海膽、鮭魚卵、蕈菇等共炊成蟹肉野菇釜飯，以及鮮魚味噌湯與甜點等，享受難以忘懷的秋日饗宴，豐富饗宴每份只要4,580元。