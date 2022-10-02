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台鹽礦泉水「底部跑車」輸了？網狂推別瓶　神秘廣告辣暈

▲悅氏礦泉水7月推出的廣告備受好評，女主角顏值以及身材又掀起討論。（圖/悅氏礦泉水YT）
▲悅氏礦泉水7月推出的廣告備受好評，女主角顏值以及身材又掀起討論。（圖/悅氏礦泉水YT）

編輯中心/綜合報導

2022-10-02 17:19:22

近日就有網友發現台鹽礦泉水的底部設計有小巧思，從某一個特定角度看瓶底的話會發現有「一台跑車」的形狀，引發巨大的話題。然而就有網友也打趣的說，既然台鹽這麼強，那我也不藏了，真正的礦泉水王者其實是「悅氏礦泉水」，真正原因曝光後，讓不少人笑瘋直呼「礦泉水大亂鬥時代來臨！」

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一名網日前友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「陪我老婆坐月子時，無聊發現一件事，台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車車....」只見貼出的照片，由於台鹽礦泉水底部設計是凹進去的設計，搭配瓶身和水中折射現象，看起來就像是一輛藍色跑車停在底部，形狀相當完整且明顯，引起劇烈討論。

▲網友發現台鹽礦泉水底部某一個角度會出現超跑的圖案。（圖/路上觀察學院）
▲網友發現台鹽礦泉水底部某一個角度會出現超跑的圖案。（圖/路上觀察學院）
然而同一時段，就有網友也在臉書社團「爆廢公社公開版」表示「摁？台鹽礦泉水底部有跑車還好吧？悅氏礦泉水才是最強的，你看那個廣告這麼有誠意，有多少人沒看過？」只見貼出的片段，畫面中拍攝一名正在利用啞鈴健身的正妹，火辣養眼的神曲線，搭配導演近距離的拍攝手法，徹底抓住觀眾的口味，在YouTube影片上架大約三個月，狂吸超過92萬人觀看朝聖，以廣告的製播來看，實屬非常成功。

貼文一出，網友紛紛回應「哭哭台鹽礦泉水輸了！悅氏礦泉水廣告太有誠意」、「笑翻了，是這樣比較的嗎XD」、「真的很好笑」、「阿娘為，礦泉水大亂鬥時代來臨啦！」、「笑死好難選擇要喝哪一瓶，我可能稍微偏悅氏一點」、「拍謝我女生無感，想要跑車的台鹽」、「沒想到礦泉水也能這麼有話題啊XD」。

而對於悅氏礦泉水廣告的女主角，也有神人一眼就馬上認出，正是網路上非常知名的健身教練「孟橙老師」，IG隨後也被神到，有超過33萬人追蹤，人氣非常高，日常除了紀錄自己的生活之外，也大方展示自己的好身材，不少照片都穿著性感火辣的比基尼、運動裝，甚至有無肩帶的版本，僅靠一塊布遮住上胸重點部位，高顏值帶好身材，也被網友譽為「新一代健身女神」，這次台鹽礦泉水因為「底部跑車圖案」引起討論後，悅氏礦泉水討論也因而再度上升。（編輯：張嘉哲）


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