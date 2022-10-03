「消防女子圖鑑」曝！清秀如2代林青霞 網讚：又帥又美
近日Disney+推出的《台北女子圖鑑》，因出現劇情刻板印象濃厚且不符現實，及道具年份時間亂搭的狀況，一上線就造成台灣網友瘋狂吐槽、做哏圖，更有多個粉專做出各縣市的「女子圖鑑」。新北市消防局昨（2）日也跟上風潮，分享「消防女子圖鑑」，照片中女子氣質颯爽、清秀，引得網友一眾好評，更有人認為「以為看到年輕時的林青霞」。
新北消防發爾麵於2日發文，貼出一張女消防員昂首闊步的照片，並仿製《台北女子圖鑑》的海報做出「消防女子圖鑑」的標題，接著闡述女子背景「一個從南投山上到新北發展的女子，在職場上挑戰不斷，還要面對愛情的酸甜苦辣。她與同事肉粽壓路機、青梅竹馬煮泡麵、閨蜜王子麵，四個人組成『發爾麵南投幫』，在彼此堅定友情互相扶持下，持續闖蕩消防職場二十年」，並搞笑寫下戲劇式的標語「歷經救災救護挑戰，以圖鑑方式描繪成長歷程」，「消防女子圖鑑、夢幻卡司陣容、這個城市有我的使命」。
圖片發出後引得網友齊聲讚好，「看來消防隊的女子都蠻給力的……」、「好帥」、「她應該只是想回鄉調不回去而已」、「覺得有點帥，但是明明也蠻美。這形容詞好難下」、「噗....會不會引發南北消防女子問題呀xd」。
不少人也大讚女消防員的美貌「以為看到年輕時的林青霞拍消防隊公益廣告」、「這個看起來才25歲，闖蕩消防職場20年，小編金恩湯哦」，甚至有女子的同學出來認人「我同學我驕傲！又帥又正怎麼回事」。（編輯：李惠婷）